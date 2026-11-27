Dự án được triển khai trên tổng diện tích 58,42 ha (trong đó đất sản xuất công nghiệp chiếm 43,17 ha), liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha bao gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m².

Với công suất thiết kế 40 xe/giờ và sản lượng đạt 150.000 xe/năm, nhà máy sẽ tập trung lắp ráp các dòng xe công nghệ mới gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Khu liên hợp được quy hoạch theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ tự động hóa cao như xưởng sơn vận hành bằng robot, hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà.

Ngoài phục vụ thị trường trong nước, dự án hướng tới mục tiêu xuất khẩu nhờ vị trí chiến lược cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13 km và cảng Tiên Sa khoảng 27 km.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết, nền tảng hơn 35 năm kinh nghiệm phân phối ô tô với mạng lưới hơn 60 showroom trên cả nước là tiền đề để doanh nghiệp bước sang lĩnh vực sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị.

Đồng hành cùng Tập đoàn là đối tác chiến lược thuộc nhóm các hãng ô tô hàng đầu thế giới cùng các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ. Giai đoạn tiếp theo, các bên sẽ thành lập liên doanh sản xuất linh kiện và trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm nhằm hướng tới tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, ưu tiên nhân lực tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao quyết định đầu tư của doanh nghiệp, coi đây là bước cụ thể hóa định hướng phát triển Cụm công nghiệp Hòa Liên thành trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ.

“Thành phố kỳ vọng dự án sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại địa phương, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời là hình mẫu về sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng”, ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Dự kiến, nhà máy xuất xưởng chiếc xe đầu tiên vào quý IV/2028.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ môi trường và chú trọng đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Chính quyền Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi nhất cho dự án.