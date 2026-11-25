Ngày 25/11, UBND TP Đà Nẵng cùng Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN, thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - SGI) tổ chức lễ khởi công dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc SDN Mai Công Hồ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cụm công nghiệp Hòa Nhơn quy mô 25 ha, tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng, là một trong hơn 30 dự án KCN, đô thị, dịch vụ của SGI trên cả nước.

Đây là bước phát triển mới trong lĩnh vực công nghiệp của TP Đà Nẵng, mở rộng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về địa điểm đầu tư, mở rộng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng trao quà an sinh xã hội cho các hộ dân xã Bà Nà. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đặc biệt, dự án hướng đến nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương tiếp cận quỹ đất, mặt bằng sản xuất.

Không gian sản xuất tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện hoạt động, tăng khả năng kết nối và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc SDN, cho biết Cụm công nghiệp Hòa Nhơn là một cấu phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ cùng với KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh mở rộng và vị trí số 2 Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Thành công của KCN, cụm công nghiệp không chỉ bởi tỷ lệ lấp đầy, mà còn với số lượng doanh nghiệp phát triển thành công, giải quyết việc làm, đóng góp phát triển kinh tế xã hội. SDN cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ, quy định pháp luật, chú trọng chất lượng, bảo vệ môi trường”, ông Mai Công Hồ nói.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, mỗi dự án công nghiệp của thành phố đóng vai trò riêng, cùng mục tiêu hình thành mạng lưới hạ tầng hỗ trợ sản xuất, công nghiệp, logistics và thương mại.

Trong đó, các KCN, cụm công nghiệp tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất; Khu thương mại tự do mở ra không gian phát triển các hoạt động logistics, sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kinh doanh quốc tế.

Tại lễ khởi công, SDN ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác. Ảnh: Nguyễn Tú.

Sự kết nối giữa các dự án tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất, hạ tầng logistics, dịch vụ hỗ trợ và các cơ hội hợp tác đầu tư; đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.