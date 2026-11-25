Lễ khởi công Dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Dự án có quy mô khoảng 24,75ha, trong đó diện tích đất thương phẩm hơn 15ha. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, phục vụ các ngành nghề như cơ khí, điện tử, thiết bị điện, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu mở rộng không gian, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường liên kết vùng. Trong đó, công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng.

Chủ đầu tư ký kết hợp đồng thuê đất tại cụm công nghiệp Hòa Nhơn với nhiều doanh nghiệp

Đà Nẵng định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vật liệu mới và năng lượng sạch, gắn với hệ thống logistics, cảng biển, sân bay và các trung tâm thương mại.

Việc đầu tư Cụm công nghiệp Hòa Nhơn có ý nghĩa thiết thực trong bổ sung không gian sản xuất, tạo cơ hội thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tuân thủ quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần công khai, minh bạch thông tin về giá thuê, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng và chú trọng giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Các sở, ngành và UBND xã Bà Nà được đề nghị phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho dự án triển khai đúng tiến độ.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và đại diện Công ty SDN trao quà cho các dân hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án

Dịp này, SDN ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.