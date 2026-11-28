Ngày 28/11, Công ty Điện lực Đà Nẵng biểu dương và khen thưởng các nhân viên điện lực đã có hành động dũng cảm, kịp thời chữa cháy tại một nhà trọ trên địa bàn.

Các nhân viên thuộc Tổ Quản lý vận hành Điện lực Thanh Khê gồm: Đặng Văn Tùng, Phạm Đức Long và Nguyễn Minh Toàn.

Khen thưởng 3 nhân viên Điện lực Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại buổi khen thưởng, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Điện lực Đà Nẵng biểu dương anh Đặng Văn Tùng đã không ngại hiểm nguy, phản ứng nhanh nhạy và vận dụng chuẩn xác nghiệp vụ chuyên môn để xử lý nguồn điện và dập lửa.

Hành động dũng cảm của anh Tùng, cùng sự phối hợp kịp thời từ hai đồng nghiệp Phạm Đức Long và Nguyễn Minh Toàn trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi gặp nạn, là nghĩa cử cần được nhân rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người thợ điện.

Nhân viên Điện lực Thanh Khê tiếp cận, ngăn đám cháy lan rộng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trước đó, vào chiều 23/11 tại ngôi nhà trên đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân do người thuê trọ sử dụng điều hòa liên tục khiến thiết bị quá tải, dẫn đến chập điện.

Lúc này, anh Đặng Văn Tùng, nhân viên Điện lực Thanh Khê trên đường đi qua khu vực, phát hiện khói đen đã báo cho hai đồng nghiệp Phạm Đức Long và Nguyễn Minh Toàn cùng đến hiện trường hỗ trợ.

Các nhân viên điện lực nhanh chóng ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn, huy động, phối hợp người dân xung quanh sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa.

Tiếp đó, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng đến hiện trường, tiếp tục khống chế hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy được khống chế kịp thời. Ảnh: Nguyễn Tú.

Việc tiếp cận đám cháy kịp thời và ngăn cháy ngọn lửa cháy lan đã giảm thiểu thiệt hại vụ hỏa hoạn, bảo vệ tài sản của người dân và những nhà xung quanh.

Qua vụ việc, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình và khu nhà trọ cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện, tuyệt đối không để các thiết bị có công suất lớn như điều hòa hoạt động liên tục trong thời gian dài nhằm phòng ngừa nguy cơ quá tải, chập cháy đáng tiếc xảy ra.