Đà Nẵng: Khen thưởng 21 cá nhân cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đại diện gia đình các cá nhân được khen thưởng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: HN.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, hai tàu cá BĐ 98960TS và BĐ 98848TS đã phát hiện, kịp thời cứu vớt 32 thuyền viên trên tàu QNa 90859 TS. Thời điểm được cứu, các thuyền viên đều trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Sau khi được sơ cứu, các thuyền viên được bàn giao cho tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá BĐ 98960 TS do ông Nguyễn Văn Hữu, ở phường Hoài Nhơn, làm thuyền trưởng đã trực tiếp cứu được 30 thuyền viên. Sự phối hợp kịp thời giữa các tàu cá tham gia tìm kiếm, cứu nạn đã góp phần bảo vệ tính mạng những người gặp nạn giữa biển khơi.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của các ngư dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định tặng bằng khen cho 21 cá nhân thuộc 2 phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Đông vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn trên biển.

Tại buổi trao khen thưởng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương biểu dương hành động nhanh chóng, quả cảm của các thuyền trưởng, chủ tàu và ngư dân. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ nhau của ngư dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt trong những tình huống nguy hiểm.

Trước đó, ngày 29/8/2026, Báo Đại đoàn kết đưa tin: “32 thuyền viên gặp nạn trên biển Đà Nẵng được cứu, sức khỏe ổn định” phản ánh về việc, UBND TP Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí cho biết, 32 thuyền viên tàu cá QNa 90859 TS được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phát hiện đưa lên tàu an toàn, được sơ cứu, chăm sóc y tế, sức khỏe cơ bản ổn định, đang được đưa về đất liền.