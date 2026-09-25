Đà Nẵng khen thưởng 18 tập thể xuất sắc trong công tác chuyển đổi số

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số. (Ảnh: THANH TÂM)

Đợt rà soát, đánh giá, xếp hạng năm 2025 tiếp tục khẳng định xu thế đi vào chiều sâu của thành phố; được thực hiện trên 5 cơ quan Trung ương; 20 sở, ban, ngành và 93 phường, xã trên địa bàn.

Theo đó, đối với khối cơ quan Trung ương có 5/5 đơn vị đạt mức Xuất sắc, gồm Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực XII, Kho bạc Nhà nước thành phố, Thuế thành phố Đà Nẵng và Bảo hiểm xã hội thành phố. Các cơ quan đã ứng dụng các nền tảng số đi vào nền nếp.

Đối với khối ban, sở, ngành được đánh giá: 10 đơn vị đạt Xuất sắc, 8 đơn vị đạt Tốt, 2 đơn vị đạt Trung bình khá. Các đơn vị đã quan tâm rõ hơn công tác chỉ đạo, điều hành chuyển đổi số; kế hoạch chuyển đổi số cơ bản bám sát nhiệm vụ của thành phố; việc sử dụng các ứng dụng dùng chung như quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số đã trở thành công việc thường xuyên. Dịch vụ công trực tuyến tiếp tục đạt kết quả cao.

Đối với 93 phường, xã, kết quả có sự phân hóa rõ hơn: 22 đơn vị Xuất sắc; 28 đơn vị Tốt; 9 đơn vị Khá; 14 đơn vị Trung bình khá; 19 đơn vị Trung bình; và 1 đơn vị không được công nhận kết quả do không thực hiện đầy đủ việc cung cấp số liệu, tự đánh giá theo quy định.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Trong điều kiện năm 2025 có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, các địa phương đã có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động chuyển đổi số, tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ sau sắp xếp; vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ hơn; công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và triển khai các nền tảng dùng chung tiếp tục được duy trì.

Kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố năm 2025 làm tiền đề để các cơ quan không ngừng nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ quản lý hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các đơn vị dẫn đầu, kết quả rà soát cũng chỉ ra những điểm nghẽn cục bộ tại một số cơ quan, địa phương còn hạn chế về chỉ số thành phần: hạ tầng chuyên dụng, năng lực số của đội ngũ, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình và an toàn thông tin...

Dịp này, 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025 đã nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.