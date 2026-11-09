Đà Nẵng khảo sát, đề xuất đặt tên đường cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái sang) khảo sát tuyến đường dự kiến đặt tên Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Qua phối hợp rà soát, Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đề xuất 2 phương án đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, phương án 1 là tuyến đường Vành đai phía Tây, đoạn nối tiếp từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành.

Phương án 2 là tuyến Vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam hầm Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Qua nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác thống nhất lựa chọn phương án 1 là tuyến Vành đai phía Tây, có chiều dài khoảng 12km, quy mô mặt cắt ngang 40m để đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng.

Theo đánh giá, tuyến đường này có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và hướng về đường Nguyễn Tất Thành mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó, hình thành không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Việc đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống tên đường của thành phố mà còn thể hiện tình cảm, sự trân trọng và ghi nhớ những đóng góp của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Điểm cuối tuyến đường Vành đai phía Tây. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định.