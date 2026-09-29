Đà Nẵng khánh thành Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 29/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 150 ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho hay, cụ Huỳnh Thúc Kháng - một nhà chiến sĩ yêu nước, đại trí thức của dân tộc. Đây là công trình mang dáng dấp của thời đại, truyền thống yêu nước của quê hương Đất Quảng. Việc khánh thành dự án có ý nghĩa lớn lao trong đời sống chính trị, xã hội của địa phương, một mạch nối từ quá khứ cho đến là hiện tại và để tạo ra những bước phát triển mới cho tương lai của TP Đà Nẵng nói chung, cũng như xã Tiên Phước và xã Thạnh Bình.

Báo cáo thêm tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Hữu Nhật cho biết, dự án được triển khai nhằm tôn tạo, mở rộng không gian di tích, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh. Qua đó, tạo dựng một không gian văn hóa - lịch sử trang trọng, xứng tầm, trở thành địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời kết nối phát triển du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương (2 tỷ đồng) và ngân sách thành phố (hơn 54 tỷ đồng).

Trong sáng 29/9, các đại biểu cũng dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (Trong ảnh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tại nhà lưu niệm).

Các hạng mục được thực hiện gồm: Tu bổ tôn tạo nhà thờ (nhà chính), phục dựng nhà ngang, nhà cầu; nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích với tổng chiều dài khoảng 1.000m...

Dự án cũng xây dựng khu phát huy giá trị di tích như bãi đỗ xe với quy mô diện tích khoảng 2.400m², xây mới 2 nhà vệ sinh, các hạng mục cảnh quan được triển khai đồng bộ bao gồm lối đi nội bộ với tổng diện tích khoảng 2.325m²; khu công viên cây xanh diện tích khoảng 2.710m²; khu trồng cây lưu niệm diện tích khoảng 410m²...

Tờ báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập cũng được trưng bày trang trọng tại nhà lưu niệm. Đây là tờ báo quốc ngữ độc lập đầu tiên ở miền Trung (Trung Kỳ), có tòa soạn đặt tại Huế với thời gian hoạt động gần 16 năm (từ số đầu tiên ra ngày 10/8/1927 đến năm 1943).

Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm tại xã Tiên Cảnh, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống yêu nước và thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch địa phương. Đưa di tích trở thành "địa chỉ đỏ" quan trọng để tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần kiên trung và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và thế giới trẻ.