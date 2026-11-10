Đà Nẵng khẩn trương xử lý hàng loạt cây xanh bị ngã, đổ do mưa dông

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh bị ngã xuống đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 10/11, địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục có mưa to, gió mạnh, các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, xử lý hàng chục cây xanh bị bật gốc, ngã đổ trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Tại phường Sơn Trà, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, cưa cây, dọn cành lá đối với các cây xanh ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, nhiều cây lớn bị bật gốc, đổ ra đường tại ngã tư Phan Bá Vành-Ngô Thị Hiệu; trước số nhà 99 đường Nguyễn Lâm; số 120 đường Lý Tử Tấn; các vị trí số 120 và 148 đường Hà Tông Huân. Ngoài ra, tại số 46 đường Nại Hiên Đông 16, cây xanh ngã đổ đè lên xe ôtô và đường dây điện, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân…

Tại khu vực ven sông Hàn, đường Bạch Đằng nối dài cũng có nhiều cây xanh, biển báo giao thông cũng bị gió mạnh quật đổ xuống vỉa hè, lòng đường. Tuyến đường trung tâm Nguyễn Văn Linh nối lên cầu Rồng cũng có nhiều cây cổ thụ to bị bật gốc, đổ ra đường, lực lượng chức năng phải cưa nhỏ thân cây để nhanh chóng dọn dẹp.

Ở phường Hòa Xuân, tuyến đường Nguyễn Phước Lan cũng có một cây to bị bật gốc đang được xử lý, vị trí cây đổ gần bùng binh, khiến cho xe cộ phải di chuyển chậm để vòng tránh.

Nhiều phường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa từng cơn kèm gió lớn. Phường An Khê ghi nhận nhiều điểm có cây ngã đổ, chính quyền phường khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình an toàn; không tụ tập, dừng đỗ xe hoặc đến gần khu vực nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh. Người dân cũng được đề nghị không tự ý tiếp cận, cắt dọn cây đổ khi chưa bảo đảm an toàn, đặc biệt tại những nơi có dây điện vướng vào cây hoặc rơi xuống đường.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền các phường, xã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi mưa to, gió lớn; không trú mưa dưới cây lớn, gần trụ điện, biển quảng cáo hoặc công trình đang thi công. Khi phát hiện cây nghiêng, bật gốc, cành gãy, dây điện đứt hoặc tình huống nguy hiểm, cần kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ dân phố, công an phường hoặc ủy ban nhân dân phường để xử lý.

Sáng 10/11, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do một số khu vực trên địa bàn thành phố có độ ẩm đất trên 90%. Trong ngày 10/11, dự báo thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1. Có 48 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, trong đó có các địa bàn miền núi như: Trà Leng, Trà My, Tây Giang, A Vương, Bến Hiên, Hùng Sơn, Nam Giang, Phước Chánh, Phước Thành; cùng các phường Sơn Trà, Hải Vân, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và xã Hòa Vang...

Đáng chú ý, tại phường Sơn Trà, các khu vực taluy dương, sườn núi phía Đông bán đảo Sơn Trà và tuyến đường Hoàng Sa được cảnh báo nguy cơ sạt lở. Tại phường Hải Vân, các taluy dương dọc cao tốc La Sơn-Túy Loan và đèo Hải Vân cũng nằm trong diện cần đặc biệt lưu ý.

Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội. Đà Nẵng cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán khi có yêu cầu, hạn chế đi qua sông suối, khu vực sườn dốc, taluy có dấu hiệu sạt trượt…/.