Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý cây xanh ngã đổ do mưa lớn, gió mạnh

Ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài từ tối 9/11 đến sáng 10/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận tình trạng cây xanh ngã đổ, gãy cành, bật gốc, chắn ngang mặt đường.

Sự cố không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những khu vực có đường dây điện đi qua.

Tại phường An Hải, cây xanh ngã đổ được ghi nhận tại một số vị trí như đường Hồ Nghinh, ngã ba Hoàng Bích Sơn – Phạm Văn Đồng và các khu vực lân cận. Nhiều cây bị gãy cành, nghiêng đổ sau thời gian chịu tác động của mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên các tuyến đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hiện trường, triển khai thu dọn, xử lý nhằm sớm giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại phường Sơn Trà, tình trạng cây xanh ngã đổ cũng xảy ra tại nhiều khu dân cư và tuyến đường. Theo phản ánh từ các tổ dân phố, cây xanh ngã đổ tại ngã tư Phan Bá Vành - Ngô Thị Hiệu; trước số nhà 99 đường Nguyễn Lâm; số 120 đường Lý Tử Tấn; các vị trí số 120 và 148 đường Hà Tông Huân. Một số cây ngã đổ chắn ngang đường, gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống dây dẫn điện.

Đáng chú ý, tại số 46 đường Nại Hiên Đông 16, thuộc TDP Nại Hưng 7, cây xanh ngã đổ đè lên xe và đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân trong khu vực.

Tại số 01 đường Trần Quang Khải, thuộc TDP Thành Vinh 4, cũng ghi nhận một cây phượng bị ngã đổ. Bên cạnh đó, tại chung cư S2 trên đường Nguyễn Trực xảy ra sự cố nổ bình điện, đặt ra yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn hệ thống điện và sinh hoạt của cư dân.

Trong khi đó, tại phường Hải Châu, cây xanh ngã đổ được ghi nhận tại khu vực số 67 đường Nguyễn Văn Tố. Người dân đã chủ động chụp ảnh hiện trường, gửi thông tin đến đơn vị môi trường đô thị Hải Châu để đề nghị hỗ trợ thu dọn, xử lý, tránh tình trạng cây đổ tiếp tục gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi và những sự cố phát sinh, chính quyền các phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị môi trường đô thị và ngành điện khẩn trương kiểm tra, rà soát các vị trí cây xanh ngã đổ, gãy cành.

Công tác thu dọn, cắt tỉa, di chuyển cây đổ được triển khai nhằm nhanh chóng giải phóng các tuyến đường, hạn chế ùn tắc và phòng ngừa những tình huống mất an toàn có thể xảy ra. Đối với các trường hợp cây đổ liên quan đến đường dây điện, lực lượng chức năng phối hợp ngành điện kiểm tra, khoanh vùng và xử lý theo quy định, tránh để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cùng với việc khắc phục các sự cố, người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết còn diễn biến bất lợi; hạn chế đi qua khu vực có cây nghiêng, gãy cành hoặc đang được lực lượng chức năng xử lý.

Đặc biệt, không tự ý tiếp cận, di chuyển cây đổ có liên quan đến đường dây điện, không đến gần dây điện bị đứt hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Khi phát hiện sự cố, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, khắc phục những điểm phát sinh sự cố, ưu tiên các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và an toàn điện, góp phần sớm ổn định sinh hoạt, đi lại của người dân sau đợt mưa gió.

Cây xanh ngã đổ sau đợt gió mưa tối hôm qua trước số nhà 67, đường Nguyễn Văn Tố (phường Hải Châu).

Cây xanh bật gốc đè trúng một chiếc xe đang đậu dưới lòng đường (phường An Hải).

Một số cây ngã đổ trên các tuyến đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Việc cưa cắt, thu gom và vận chuyển cành cây được thực hiện nhằm sớm bảo đảm giao thông thông suốt (phường An Hải).

Trong sáng 10/11, công tác khắc phục cây xanh ngã đổ được các lực lượng chức năng triển khai tại khu vực đường Hồ Nghinh.

Hàng cây xanh ngã đổ trên đường Trần Nhân Tông (phường Sơn Trà).

Cây xanh lớn gãy đổ, đè lên ô tô đỗ trước nhà dân và vướng vào hệ thống dây cáp trên tuyến đường phường Sơn Trà.

Cây gãy đổ nằm chắn ngang lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Triển khai công tác khắc phục, cưa cắt thân cây.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà thu gom cành lá, dọn dẹp hiện trường sau mưa lớn kèm gió mạnh.