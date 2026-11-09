Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa lớn, không để bị động trước thiên tai

Sáng nay (9/11), Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông tin Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt các phương án phòng, chống, ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm ANTT, vì sự an toàn của Nhân dân.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, từ ngày 9 đến 11/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt tại các khu vực phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 550mm; riêng vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, mưa lớn có thể đạt cường suất 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Cùng với đó, cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 8/11, vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ ngày 9/11, vùng biển TP Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4,5m.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp như vừa kể, Công điện số 06/CĐ-UBND về chủ động ứng phó với thiên tai do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Công an TP Đà Nẵng chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Đà Nẵng, đề phòng mưa lớn cường suất 100mm/3 giờ.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm ANTT, vì sự an toàn của Nhân dân.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kịp thời thông tin đến người dân. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn thường xuyên xảy ra ngập sâu, sạt lở, chia cắt; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an TP Đà Nẵng và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Việc sơ tán phải được triển khai chủ động, kiên quyết, đặc biệt quan tâm hỗ trợ người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Công an TP Đà Nẵng chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở.

Các địa phương phải tổ chức kiểm tra, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm; kiên quyết ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, vùng có nguy cơ sạt lở và hạ du các hồ chứa. Lực lượng Công an, Quân đội chuẩn bị phương án hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm ANTT, TTATGT trên các tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục đường chính.

Đối với khu vực ven biển, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương ven biển và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, tìm nơi trú tránh an toàn và duy trì thông tin liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ động bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình

Cùng với phương án bảo vệ tính mạng người dân, thành phố đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện và các khu vực có nguy cơ ngập úng. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại và tổ chức vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi sát diễn biến mưa lũ để xử lý an toàn sự cố về điện, ưu tiên bảo đảm nguồn điện liên tục cho các trạm bơm chống ngập và các khu vực trọng điểm.

Đáng chú ý, các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện như A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2... phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, quan trắc công trình, theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước hồ chứa và kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố. Việc vận hành, điều tiết hồ phải tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố; đồng thời thông báo kịp thời đến vùng hạ du để chủ động phòng tránh.

Thành phố nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại khu vực hồ đập, hạ lưu tràn xả lũ, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhằm bảo đảm an toàn công trình và tính mạng người dân.

Sở Y tế được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương án cấp cứu nạn nhân do thiên tai, cơ số thuốc và hóa chất phục vụ xử lý môi trường sau mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế tại từng địa bàn; đồng thời rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên và người học.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ công trình, không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, thoát nước gây ngập úng khu vực dự án; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị để kịp thời ứng phó. Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động xử lý sự cố về điện, ưu tiên bảo đảm nguồn điện liên tục cho các trạm bơm chống ngập và khu vực trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình triển khai và thiệt hại (nếu có) về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 6h và 15h hằng ngày để tổng hợp, báo cáo. Các địa phương phải chủ động phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt; kịp thời khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.