Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết

Cán bộ Trạm Y tế phường Cẩm Lệ phun thuốc diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: TRÂM ANH

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần từ ngày 19 đến 25/10, toàn thành phố ghi nhận 720 ca mắc sốt xuất huyết. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 25/10, Đà Nẵng có 6.338 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; ghi nhận 464 ổ dịch nhỏ, tăng 4,3 lần.

Một số địa phương có số ca mắc và ổ dịch cao như phường Ngũ Hành Sơn với 643 ca mắc, 60 ổ dịch nhỏ; phường An Khê ghi nhận 403 ca, 40 ổ dịch; phường Sơn Trà có 307 ca, 33 ổ dịch.

Ngành chức năng nhận định mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản tại các dụng cụ chứa nước, công trình xây dựng, điểm tập kết lốp xe cũ và phế liệu.

Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều đợt ra quân mới chỉ tập trung vệ sinh môi trường, thu gom rác thải mà chưa chú trọng tìm kiếm, loại bỏ nơi nước đọng và diệt lăng quăng, bọ gậy.

Trạm Y tế phường Cẩm Lệ phối hợp tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: TRÂM ANH

Trước nguy cơ dịch lan rộng, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát những khu vực có số ca mắc cao, nguy cơ bùng phát dịch; đồng thời phân công lực lượng kiểm tra và xử lý các điểm sinh sản của muỗi.

Hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy được duy trì theo mức độ nguy cơ: mỗi tuần một lần tại khu vực nguy cơ cao; hai tuần một lần tại nơi có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao và mỗi tháng một lần tại các khu vực còn lại.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lốp xe cũ, phế liệu, nhà trọ, công trình xây dựng, trường học và những địa điểm có nguy cơ đọng nước. Các trường hợp không chấp hành yêu cầu khắc phục sẽ bị xử lý theo quy định.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành công văn, UBND các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát địa bàn trọng điểm, phân công lực lượng và triển khai đợt cao điểm diệt lăng quăng, bọ gậy. Sau 10 ngày, các địa phương báo cáo kết quả bước đầu về Sở Y tế.

Đối với ngành y tế, UBND thành phố yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch; chuẩn bị nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị khi số bệnh nhân tăng cao.

Các địa phương được yêu cầu vận động người dân dành 10-15 phút mỗi ngày để kiểm tra, loại bỏ nơi nước đọng trong và quanh nhà, đặc biệt tại các vật dụng như lốp xe cũ, xô chậu, lọ hoa, chậu cây cảnh và phế thải có khả năng chứa nước.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã phân công cán bộ các khoa, phòng chuyên môn phụ trách từng địa bàn nhằm thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh, nhất là tại những khu vực có số ca mắc cao, tăng nhanh hoặc có nguy cơ bùng phát ổ dịch.

Trước những thay đổi trong mô hình quản lý trạm y tế xã, phường, CDC Đà Nẵng đã đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng y tế cơ sở nhằm duy trì hiệu quả hoạt động giám sát cùng chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường.

Trong tháng 9 và 10/2026, CDC Đà Nẵng tổ chức 9 lớp tập huấn (mỗi lớp kéo dài 2 ngày) về hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm cho 447 cán bộ y tế. Nội dung tập huấn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát, quản lý dịch bệnh, giúp lực lượng y tế cơ sở nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, CDC Đà Nẵng sản xuất các sản phẩm truyền thông như video, podcast, infographic để cung cấp cho các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa - những nơi còn hạn chế về khả năng tự xây dựng tài liệu tuyên truyền.

Đơn vị cũng định hướng phát triển các sản phẩm truyền thông bằng tiếng địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.