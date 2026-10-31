Đà Nẵng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, nâng cao năng lực xử lý rác thải

Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo dự báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn có thể đạt khoảng 4.452 tấn/ngày vào năm 2030. Áp lực này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng năng lực xử lý, hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển và sớm tháo gỡ những vướng mắc tại các dự án môi trường.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: PV)

Tại cuộc họp chiều 29/10/2026 về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị. Vì vậy, các đơn vị cần tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và phục vụ du khách.

Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là sớm xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các định mức, đơn giá phải phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng dịch vụ và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, đối với đơn giá dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phản biện, các đơn vị liên quan cần công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tham gia góp ý. Việc lấy ý kiến rộng rãi nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trước khi ban hành và triển khai.

Tổ chức thu gom khoa học, khắc phục tình trạng rác tồn đọng

Bên cạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, thành phố yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động thu gom rác ngay từ cơ sở. UBND các xã, phường cần rà soát, quản lý các điểm tập kết, kiên quyết xóa bỏ điểm tập kết tự phát, bãi rác tạm trên vỉa hè, đất trống; đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ và tổ chức thu gom phù hợp với từng khu vực.

Ông Hùng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ phải khắc phục tình trạng thu gom chậm, không để rác thải tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Đối với các khu vực du lịch, địa phương cần sớm xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác sau 22 giờ hàng ngày, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Thành phố cũng nghiên cứu thí điểm sử dụng xe điện ba bánh trong hoạt động thu gom, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện thực tế.

Dự án điện rác đang được chủ đầu tư triển khai xây dựng tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng (Ảnh: C.Thái)

Một giải pháp hạ tầng quan trọng khác là phát triển hệ thống trạm trung chuyển rác. Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng các trạm trung chuyển, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Việc bố trí hợp lý các điểm trung chuyển sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận chuyển, giảm áp lực cho các khu xử lý tập trung.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố do 6 đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện theo ba phương thức: thu gom trực tiếp từ nguồn phát sinh, qua điểm tập kết và qua trạm trung chuyển.

Toàn thành phố hiện có 5 khu xử lý chất thải rắn tại khu vực đô thị, đồng bằng, với tổng khối lượng rác sinh hoạt phát sinh khoảng 2.200 tấn/ngày. Trong khi, tại khu vực miền núi, một số địa phương vẫn sử dụng các bãi rác quy mô nhỏ, nhiều nơi phụ thuộc vào khu xử lý chung trên địa bàn cấp huyện cũ.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng cải tạo, mở rộng các khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, Đại Lộc, Quế Cường, phía Nam thành phố, Hội An và phát triển các khu xử lý phân tán tại miền núi. Sau năm 2030, tiếp tục mở rộng hạ tầng tại Quế Cường và khu vực phía Nam, hướng đến đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải gắn với kinh tế tuần hoàn.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác; xây dựng đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn. Các nhiệm vụ dự kiến hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 12/2026.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo đối với các dự án, cơ sở xử lý chất thải, trong đó có Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, Nhà máy xử lý rác thải làm phân compost tại xã Sơn Cẩm Hà và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm bổ sung năng lực xử lý cho thành phố.

Với áp lực rác thải dự báo tiếp tục gia tăng, việc kết hợp đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ và nâng cao chất lượng thu gom tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Đây là nền tảng để Đà Nẵng từng bước hình thành hệ thống quản lý chất thải hiện đại, giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị xanh, bền vững.