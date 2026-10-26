Đà Nẵng khẩn trương khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

Rõ phương án xử lý từng cơ sở

Tại buổi làm việc sáng 22/10/2026 về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư và rà soát quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở, đưa tài sản công vào khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Cần nhanh chóng đứa nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng để tránh lãng phí (Ảnh: Công Thái)

Đến ngày 19/10/2026, Đà Nẵng có 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính. Trong đó, 234 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị; 375 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và mục đích công cộng; 12 cơ sở được xử lý theo các hình thức khác; số còn lại, gồm 690 cơ sở, được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 645/690 cơ sở. Trong số này, 43 cơ sở đã được đưa vào khai thác cho thuê, 37 cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, còn 66 cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê. Đối với nhóm 499 cơ sở được quản lý theo pháp luật về đất đai, có 465 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc còn khá lớn, trong khi quá trình xử lý vẫn gặp khó khăn về hồ sơ pháp lý, dữ liệu địa chính, đo đạc, định giá và bàn giao tài sản. Để đẩy nhanh tiến độ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang giao Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát, thống nhất số liệu, lập danh mục chi tiết từng cơ sở. Danh mục phải thể hiện rõ hiện trạng, đơn vị quản lý, tình hình bàn giao, phương án xử lý, khó khăn, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Trên cơ sở đó, nhà, đất dôi dư được phân loại cụ thể theo nhu cầu và khả năng khai thác: tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp; chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và mục đích công cộng; hoặc giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác, cho thuê, xử lý theo quy định.

Tháo gỡ vướng mắc, không để tài sản tiếp tục lãng phí

Một trong những giải pháp trọng tâm được đặt ra là xử lý dứt điểm những vướng mắc về hồ sơ pháp lý, dữ liệu địa chính và tài sản gắn liền với đất. Thực tế, nhiều cơ sở còn thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dữ liệu đo đạc, sơ đồ, tọa độ hoặc thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản. Một số nơi xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai quy định; tài sản xuống cấp, khó thu hút người thuê và nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan chuyên môn phân loại từng nhóm vướng mắc, xác định rõ đầu mối xử lý và thời hạn hoàn thành. Đối với những trường hợp thuộc phạm vi hướng dẫn tại Công điện số 68/CĐ-TTg về bàn giao, tiếp nhận tài sản khi hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, các đơn vị phải thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, ghi nhận đầy đủ hiện trạng, ranh giới và hồ sơ tại thời điểm bàn giao, không tự đặt thêm thủ tục, điều kiện gây chậm trễ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, việc rà soát cần được thực hiện tổng thể đối với ba nhóm tài sản gồm đất công; nhà ở, nhà chung cư; nhà và tài sản công gắn liền với đất. Mỗi cơ sở phải được cập nhật đầy đủ hiện trạng, hồ sơ pháp lý, đầu mối quản lý và phương án khai thác, sử dụng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở, địa phương và các đơn vị để rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình thiết yếu (Ảnh: Công Thái)

Đối với việc sắp xếp trụ sở, thành phố nghiên cứu bố trí lại một số cơ quan, đơn vị tại những cơ sở phù hợp; xem xét giao địa phương quản lý, cải tạo, khai thác các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng làm trụ sở. Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị chủ trì rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các cơ sở nhà, đất công, trong đó có trường học, bệnh viện và đơn vị sự nghiệp còn thiếu giấy tờ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh đề nghị xây dựng phương án cụ thể đối với từng cơ sở, xác định rõ trường hợp đủ điều kiện đấu giá, đấu thầu, cho thuê, chuyển đổi công năng hoặc thu hồi theo quy định. Việc xử lý cần gắn với quy hoạch và định hướng sử dụng đất tổng thể, tránh tình trạng các cơ sở liền kề được bố trí công năng thiếu đồng bộ, chưa hợp lý.

Gắn xử lý tài sản công với quy hoạch phát triển đô thị

Cùng với việc đẩy nhanh bàn giao, cho thuê và xử lý các cơ sở dôi dư, Đà Nẵng hướng đến khai thác quỹ đất theo nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và lợi ích cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở, địa phương và các đơn vị để rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình thiết yếu. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng xây dựng danh mục quỹ đất dành cho công viên chuyên đề, không gian công cộng, bãi đỗ xe, công trình hỗn hợp, giao thông và cảnh quan đô thị, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Định hướng này đặt ra yêu cầu xử lý tài sản công theo hướng tổng thể, gắn với quy hoạch và nhu cầu thực tế, thay vì chỉ giải quyết riêng lẻ từng cơ sở. Những địa điểm có vị trí phù hợp cần được nghiên cứu chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng; các cơ sở có khả năng khai thác thương mại được xem xét cho thuê hoặc xử lý theo quy định, tạo thêm nguồn lực cho phát triển đô thị.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong khai thác nguồn lực đất đai, chủ động nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình công cộng, bãi đỗ xe và hạ tầng đô thị phù hợp quy định pháp luật.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư; phân công rõ lãnh đạo phụ trách, giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và tham mưu tháo gỡ khó khăn. Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiếp nhận, hoàn thiện thủ tục định giá và triển khai phương án khai thác; các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Với khối lượng tài sản cần xử lý lớn, việc thống nhất dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và xác định đúng phương án cho từng cơ sở là những nhiệm vụ then chốt. Khi được quản lý chặt chẽ, khai thác đúng mục đích và gắn với quy hoạch dài hạn, quỹ nhà, đất dôi dư sẽ trở thành nguồn lực bổ sung cho phát triển đô thị, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng không gian sống của người dân Đà Nẵng.