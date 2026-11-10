Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục cây xanh gãy đổ sau mưa lớn

Khẩn trương xử lý cây xanh gãy đổ

Mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cây xanh bật gốc, gãy cành, ngã đổ. Một số cây lớn đổ xuống lòng đường, vỉa hè, thậm chí đè trúng ô tô đang đỗ bên đường. Nhiều biển quảng cáo cũng bị hư hỏng do mưa gió.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai xử lý tại các điểm xảy ra sự cố, tổ chức thu dọn cây xanh, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cây xanh bật gốc, gãy cành, ngã đổ.

Ghi nhận tại đường Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn, hàng loạt cây xanh bị gió quật ngã. Trong sáng 10/11, công nhân Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đã huy động xe chuyên dụng, thiết bị và nhân lực đến hiện trường để cắt khúc thân cây, thu gom cành lá, giải phóng mặt đường.

Qua đó, các biện pháp khắc phục không chỉ giúp hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần sớm ổn định sinh hoạt của người dân sau mưa lớn. Đặc biệt, tại những vị trí cây đổ chắn đường hoặc có nguy cơ tiếp tục gãy cành, công tác xử lý hiện trường cần được ưu tiên nhằm ngăn ngừa những sự cố phát sinh.

Trong sáng 10/11, công nhân Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng đã huy động xe chuyên dụng, thiết bị và nhân lực đến hiện trường để cắt khúc thân cây, thu gom cành lá, giải phóng mặt đường.

Khôi phục cảnh quan, bảo đảm an toàn đô thị

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ, từ 1h ngày 9/11 đến 1h ngày 10/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số địa phương ghi nhận ở mức cao như Bà Nà 354mm, Hải Vân 183mm, Hòa Vang 170mm và Hòa Cường 133mm.

Dự báo trong ngày 10/11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 130-300mm, một số nơi có thể vượt 450mm. Cường suất mưa có thể đạt 150mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng thấp trũng và đô thị. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ, từ 1h ngày 9/11 đến 1h ngày 10/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Bên cạnh thu dọn cây xanh đã gãy đổ, các đơn vị liên quan cần kiểm tra những cây có dấu hiệu nghiêng, bật rễ, nứt thân, gãy cành hoặc mất an toàn để kịp thời xử lý. Những khu vực có cây đổ, cành cây lớn rơi xuống cần được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng bình thường.

Cùng với đó, người dân cũng cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời thông báo những vị trí cây xanh có nguy cơ gãy đổ, không đứng trú mưa dưới tán cây lớn hoặc gần biển quảng cáo, công trình tạm khi có dông lốc, gió giật mạnh.

Từ sự cố cây xanh gãy đổ, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng khắc phục hiện trường mà còn phải bảo đảm hệ thống cây xanh đô thị tiếp tục phát huy vai trò sinh thái, cảnh quan và điều hòa môi trường.

Cây xanh là tài sản môi trường có giá trị lâu dài, góp phần giảm nhiệt độ đô thị, hấp thụ bụi, cải thiện chất lượng không khí và tạo không gian sống trong lành. Vì vậy, sau thiên tai, việc thu dọn cây đổ cần đi đôi với chăm sóc, phục hồi và trồng thay thế phù hợp, tránh để những khoảng xanh bị mất đi mà không được bù đắp.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, năng lực ứng phó và khắc phục kịp thời không chỉ quyết định tốc độ ổn định đời sống dân sinh mà còn thể hiện hiệu quả quản lý hạ tầng môi trường của thành phố.

Nhanh chóng thu dọn, giải phóng đường phố, bảo đảm an toàn và phục hồi mảng xanh là những việc làm cần thiết để Đà Nẵng sớm ổn định đô thị sau thiên tai, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước những diễn biến bất thường của thời tiết.