Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp cây xanh ngã đổ sau mưa gió

Đội Công viên - Cây xanh khu vực 3 xử lý cây ngã đổ tại tuyến đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUANG PHI

Tại phường Hòa Khánh, cây xanh ngã đổ rải rác trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Thị Loan, Nam Trân, Tôn Đức Thắng... Một số cây lớn bị bật gốc chắn ngang đường, cành lá vương vãi gây khó khăn cho phương tiện di chuyển, nhất là tại những vị trí có mật độ giao thông cao.

Đội Công viên - Cây xanh khu vực 3 (thuộc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng) chia lực lượng thành hai nhóm để xử lý. Một nhóm chuyên cưa cắt, thu dọn cây ngã đổ; nhóm còn lại dựng những cây bị nghiêng, bổ sung cọc chống và gia cố.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn do đội phụ trách (gồm các phường Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Thanh Khê) có khoảng 22 cây bị hư hại.

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Hải, trên địa bàn có 15 cây bị hư hại, ngã đổ tập trung tại các tuyến đường Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt và Ngô Quyền. Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương hoàn thành việc thu dọn, khắc phục, bảo đảm mặt đường thông thoáng.

Gia cố cây xanh sau đợt gió mạnh tối 9/11. Ảnh: QUANG PHI

Tại địa bàn phường Hải Châu và phường Hòa Cường, các vị trí cây ngã đổ ảnh hưởng đến giao thông được Đội Công viên - Cây xanh khu vực 1 (Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng) ưu tiên xử lý. Trong đó, 2 cây lớn bị bật gốc đã được cưa cắt, vận chuyển an toàn khỏi hiện trường.

Trong quá trình khắc phục sự cố, các khu vực đều được giăng dây, bố trí cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển để giữ khoảng cách an toàn với người và thiết bị đang làm việc.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cùng các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, phối hợp xử lý tình huống phát sinh.

Sau khi thu dọn cây ngã đổ, các đơn vị tiếp tục kiểm tra những cây bị nghiêng, lung lay gốc hoặc còn cành gãy mắc trên tán để có phương án xử lý triệt để.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tránh dừng, đỗ phương tiện hoặc trú dưới cây lớn khi có gió mạnh. Khi phát hiện cây có dấu hiệu mất an toàn, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý; tuyệt đối không tự ý tiếp cận, di chuyển cây ngã đổ, nhất là tại những vị trí gần lưới điện.

[Video] - Tập trung khắc phục cây xanh ngã đổ, bảo đảm giao thông thông suốt: