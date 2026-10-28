Đà Nẵng khẩn trương di dời dân khỏi vùng có nguy cơ thiên tai

Ngày 28/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí, ổn định dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ di dời, bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, cập nhật, phân loại các khu dân cư, hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, xói lở và các nguy cơ thiên tai khác. Xác định cụ thể những khu vực, hộ dân có nguy cơ rất cao, trực tiếp đe dọa tính mạng để ưu tiên di dời.

Đồng thời, kịp thời bổ sung những khu vực, hộ dân mới phát sinh nguy cơ mất an toàn vào phương án di dời, bố trí dân cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án, dự án đã được phê duyệt, tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn trước khi xảy ra mưa bão nguy hiểm.

Trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí ổn định lâu dài, phải chủ động phương án sơ tán, di dời tạm thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Đối với nhiệm vụ đầu tư các khu, điểm bố trí dân cư, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn chậm, nhất là xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm và hướng dẫn chuyên môn, định mức, thiết kế mẫu, hạ tầng thiết yếu phục vụ di dời, bố trí, ổn định dân cư trong năm 2026.

Trên cơ sở Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2036 được HĐND thành phố thông qua, các địa phương thuộc phạm vi đề án chủ động triển khai theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu, điểm bố trí dân cư đã và đang đầu tư để sớm đưa vào sử dụng.

UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc rà soát, di dời, bố trí dân cư, triển khai chính sách hỗ trợ và giải ngân kinh phí; chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ…

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã thông qua nghị quyết về Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036.

Theo đề án, tổng quy mô bố trí, ổn định dân cư các giai đoạn trên là 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư.

Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt, bố trí 1.279 hộ. 129 khu, điểm dự kiến đầu tư mới, bố trí 5.895 hộ với tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 3.417,36 tỷ đồng.

Việc sắp xếp dân cư được ưu tiên đối với các hộ ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản; các khu vực có nhu cầu di dời cấp thiết và các dự án đã đủ điều kiện, được bố trí vốn.