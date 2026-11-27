Các bác sĩ khám bệnh cho học sinh trường nội trú vùng biên.

Ngày 27/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, thực hiện Kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh và khám sức khỏe cho giáo viên, người lao động tại các Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS, từ ngày 26 đến 28/11, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác khám sức khỏe cho giáo viên, người lao động và học sinh tại 5 Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS: La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn và A Vương.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe học đường, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với giáo viên, học sinh tại các địa bàn biên giới của thành phố.

Học sinh được các bác sĩ thăm khám và tư vấn.

Đoàn khám do TS.BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa của bệnh viện.

Theo đó, đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 1.400 học sinh, giáo viên tại các trường.

Tại các điểm trường, đoàn triển khai khám sức khỏe tổng quát với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt. Đồng thời thực hiện các nội dung đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định. Đối với giáo viên, người lao động, danh mục khám còn có xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...

Khám cho giáo viên, người lao động tại các trường.

Bên cạnh hoạt động khám và kiểm tra các chỉ số sức khỏe, đội ngũ y tế còn tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp giáo viên, học sinh nhận biết những dấu hiệu bất thường để chủ động theo dõi, thăm khám và điều trị kịp thời khi cần thiết.

Chương trình góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.

Thông qua chương trình, học sinh, giáo viên và người lao động tại các địa bàn xa trung tâm có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám, chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi học tập và công tác. Qua đó, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.