Đà Nẵng: Khám mắt miễn phí, trao học bổng cho 2.000 học sinh

Khám mắt cho các em học sinh. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Chơn, các y, bác sĩ sẽ kiểm tra thị lực, khám sàng lọc tật khúc xạ, bệnh về mắt; tư vấn cách bảo vệ và chăm sóc mắt cho hơn 2.000 học sinh.

Trong quá trình khám, các em học sinh có dấu hiệu bất thường sẽ được hướng dẫn khám, điều trị chuyên khoa. Dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn, vượt khó trong học tập, tổng giá trị 10 triệu đồng.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng giữa hai đơn vị trong tháng 11 và tháng 12/2026, với quy mô 25 đợt khám sức khỏe. Dự kiến khoảng 5.000 người lớn được khám sức khỏe, phẫu thuật mắt cho 124 người, khám mắt cho 7.000 học sinh và trao học bổng cho 30 em. Tổng trị giá chương trình là 1 tỷ đồng.

Chương trình cũng hưởng ứng đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” được các cấp Hội triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11.

Đến nay, toàn hệ thống Hội đã phối hợp tổ chức 10 đợt khám, tư vấn sức khỏe, khám mắt, cấp thuốc miễn phí; khởi công xây dựng, sửa chữa 15 ngôi nhà Chữ thập đỏ hoặc công trình nhân đạo vì cộng đồng; tổ chức 61 lớp tập huấn; trao tặng 11 hệ thống, thiết bị lọc nước hoặc công trình nước sạch; vận động trao tặng 19.000 suất quà, suất ăn nhân ái.

Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, cơ sở y tế và cộng đồng, đưa sự trợ giúp đến với học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gắn đợt thi đua với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đời sống của người dân.