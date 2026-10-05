Đà Nẵng khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc phường Hòa Khánh

Các đối tượng liên quan vụ việc tại thời điểm bị bắt ngày 19/9. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, ngày 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hà Bắc, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và Tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhận thấy các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh là đảng viên, viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định: thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên nêu trên và ban hành các quyết định thi hành kỷ luật theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan sau khi thi hành kỷ luật; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân phường xem xét, xử lý về mặt hành chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền và tiếp tục phối hợp cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan vụ việc này, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam với các bị can liên quan hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để "chạy" thủ tục cấp điện và cấp nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép, gây bức xúc trong dư luận và làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn; khởi tố nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ 2 lá, 3 lá, đưa, môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định.