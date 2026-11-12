Đà Nẵng khai trừ một nữ đảng viên

Đồng chí Trần Thắng Lợi chủ trì kỳ họp thứ 19

Đáng chú ý, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ theo quy định của Đảng đối với bà Đặng Thị Bích Thủy, đảng viên Chi bộ 40 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị khởi tố, tạm giam, không còn đủ tư cách đảng viên.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến về nội dung dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy, UBKT Thành ủy và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Đông A