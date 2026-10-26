Đà Nẵng: Khai trừ Đảng nhiều đảng viên vi phạm nghiêm trọng

Kỳ họp do ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng chủ trì

Theo thông tin tại kỳ họp, các đảng viên bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ gồm: bà Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; các ông Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Cùng bị áp dụng hình thức kỷ luật này có ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành và ông Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân.

Hai trường hợp khác gồm ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, các trường hợp trên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và pháp luật; có trường hợp bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Bên cạnh việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét kết quả kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.