Đà Nẵng khai trừ Đảng các đảng viên vi phạm

Trong số này có bà Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Điện lực Liên Chiểu; các ông Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các trường hợp bị kỷ luật có vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt theo quy định. Ngoài 3 trường hợp thuộc Điện lực Liên Chiểu, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Trong số các đảng viên vi phạm, có trường hợp vừa bị cơ quan Công an khởi tố

Tại Đảng bộ xã Tam Xuân, các đảng viên bị kỷ luật gồm Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, thuộc Chi bộ thôn Long Thành và Nguyễn Hữu Nhiên, thuộc Chi bộ thôn Diêm Điền.

Hai trường hợp khác là ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Cũng tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét kết quả kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.

Công Hạnh