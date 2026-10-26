Đà Nẵng khai trừ Đảng 10 đảng viên vi phạm

Tại Kỳ họp thứ 17 diễn ra ngày 22/10, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đơn vị đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với nhiều đảng viên.

Trong số này có bà Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; ông Nguyễn Văn Ái và ông Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ Đảng đối với 10 đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý theo bản án của tòa án. (Ảnh: UBKT)

Các trường hợp khác gồm ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; ông Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân.

UBKT Thành ủy cũng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Theo đó, các đảng viên bị kỷ luật do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy Đà Nẵng xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Thành ủy; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các phường, xã: Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú và Thăng Trường.

Công tác kiểm tra tài chính Đảng tại Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương này cũng được xem xét. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với thường trực Đảng ủy các phường, xã.

Đáng chú ý, UBKT Thành ủy xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại 8 xã, gồm Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, Avương và Bến Giằng.

Nội dung giám sát gắn với trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trong công tác quản lý, sử dụng những trụ sở công dôi dư sau sắp xếp.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại xã Bến Hiên, gắn với trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. UBKT Thành ủy đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục theo tinh thần “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBKT Thành ủy.