Đà Nẵng: Khai trừ 7 đảng viên liên quan vụ nhiều cán bộ môi giới và nhận hối lộ

Theo Đảng ủy phường Hòa Khánh, vào ngày 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy liên quan đến các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Nhóm bị cáo trong vụ án nhiều cán bộ môi giới và nhận hối lộ bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn, Lê Văn Minh.

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam với các bị can liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để "chạy" thủ tục cấp điện và cấp nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép, gây bức xúc trong dư luận và làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.

Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP đã khởi tố 8 là cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Khởi tố nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ 2 lá, 3 lá, đưa, môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định; khởi tố nhóm 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu, Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Cơ quan điều tra cho hay, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc trong nhân dân.