Chương trình thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh các trường học trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Diễn ra từ ngày 19 - 26/11, Tuần Văn hóa có nhiều hoạt động sôi nổi như: trưng bày tài nguyên thông tin, giới thiệu sách, thi xếp sách nghệ thuật; tọa đàm về văn hóa truyền thống xứ Quảng; giới thiệu tài liệu địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngoài ra, trưng bày ảnh về thành phố Đà Nẵng và các tài liệu về kỹ năng sống, giáo dục gia đình, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trưng bày các bài dự thi đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm.

Bên cạnh đó, chương trình có các hoạt động giao lưu, hỏi đáp về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và các giá trị truyền thống của dân tộc; giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối những người yêu thơ ca và nghệ thuật truyền thống.

Mô hình Chùa Cầu Hội An được hình thành bằng nghệ thuật xếp sách, trưng bày tại không gian triển lãm Tuần Văn hóa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Xuyên suốt diễn ra chương trình, người dân, học sinh được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thư viện, đăng ký cấp thẻ thư viện miễn phí, tham quan không gian đọc và trải nghiệm xe thư viện lưu động đa phương tiện.

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, hướng dẫn học sinh sử dụng an toàn thông tin trên không gian mạng cùng các trò chơi vận động, đố vui có thưởng cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Học sinh thích thú chiêm ngưỡng các mô hình trưng bày từ sách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trưng bày tài nguyên thông tin, giới thiệu sách và thi xếp sách nghệ thuật. Thư viện Đà Nẵng và UBND phường Bàn Thạch ký kết chương trình phối hợp thời gian đến.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trưng bày tài nguyên thông tin, giới thiệu sách và thi xếp sách nghệ thuật. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nhiều cuốn sách lịch sử về vùng đất, con người Quảng Nam - Đà Nẵng được trưng bày, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của học sinh và người dân trên địa bàn phường Bàn Thạch. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bàn Thạch và Thư viện Đà Nẵng ký kết công tác phối hợp. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC