Đà Nẵng khai mạc Tuần lễ sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sự kiện có sự góp mặt của 20 - 30 gian hàng, mô hình và không gian trải nghiệm của các đơn vị xã, phường, trường học, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại Đà Nẵng, khu vực Trung bộ và Tây Nguyên.

Điểm nhấn của chương trình là hội thi "Trưng bày tài nguyên thông tin và xếp sách nghệ thuật", cùng không gian “Thư viện số - Công nghệ đọc thông minh”; giới thiệu sách điện tử, sách nói, sách tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các giải pháp thư viện thông minh.

Tham quan khu trưng bày tài nguyên và xếp sách nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bạn đọc được trải nghiệm ki-ốt tra cứu tự động, hệ thống mượn - trả tài liệu bằng công nghệ RFID, trả sách 24/7 và các tiện ích thư viện trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, ngày hội trưng bày sách, báo, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; tài liệu địa chí Quảng Nam, Đà Nẵng và khu vực Trung bộ, Tây Nguyên; các tác phẩm đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm cùng tài liệu về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và dữ liệu lớn.

Đại biểu tham quan không gian thư viện số, trao đổi về giải pháp thư viện thông minh. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giao lưu thơ - nhạc, giới thiệu tác phẩm, đố vui có thưởng, trải nghiệm công nghệ và hội thảo “Công tác chuyển đổi số ngành Thư viện Khu vực Trung bộ và Tây Nguyên”, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp phát triển dịch vụ thư viện hiện đại.

Thông qua việc kết nối văn hóa đọc với công nghệ, sự kiện góp phần khuyến khích tinh thần tự học, nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin số, lan tỏa thói quen đọc sách và thúc đẩy học tập suốt đời trong cộng đồng.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 25/10.