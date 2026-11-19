Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bằng khai mạc triễn lãm chuyên đề về dòng chảy di sản văn hóa. Ảnh: TT.

Chương trình hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn di sản văn hóa (23/11/1945-23/11/2026) và 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2026).

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng- Mạch nguồn và dòng chảy”, giới thiệu những tầng sâu lịch sử, giá trị văn hóa và tinh hoa mỹ thuật qua 3 chủ đề.

Ở chủ đề thứ nhất “Bảo vật Quốc gia-Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”, triển lãm giới thiệu các hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và tư liệu hình ảnh về công tác khai quật khảo cổ học.

Nổi bật là không gian tôn vinh 3 bảo vật quốc gia thuộc văn hóa Sa Huỳnh và Champa đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, gồm: Đầu tượng thần Shiva (thế kỷ X), bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và hạt mã não hình thú Lai Nghi (cùng có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên).

Các hiện vật không chỉ thể hiện trình độ nghệ thuật, kỹ thuật chế tác tinh xảo mà còn phản ánh dấu ấn giao lưu văn hóa của cư dân cổ trên vùng đất Đà Nẵng.

Với chủ đề thứ hai “Thừa tuyên Quảng Nam-555 năm mở đất, dựng nghiệp”, triển lãm tái hiện hành trình 555 năm (1471-2026) hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa, Đà Nẵng ngày nay, thông qua hệ thống pano chuyên đề kết hợp 100 hình ảnh tư liệu.

Ở chủ đề thứ ba “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển”, công chúng được tiếp cận nhiều cổ vật có giá trị. Trong đó, có 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật, vũ khí như dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long.

Đặc biệt, 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV-XVI) góp phần tái hiện hoạt động giao thương hàng hải và sự hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử.

Các bạn trẻ tham quan các hiện vật trong Bảo tàng Đà Nẵng-Cơ sở 2. Ảnh: CĐ.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng của hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long cho Bảo tàng Đà Nẵng. Cùng với đó là nhiều hoạt động trải nghiệm như ghép gốm khảo cổ, xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh, sáng tạo sản phẩm thủ công từ mo cau Thanh Bình.

Đặc biệt, chương trình “Hành trình lịch sử” với chủ đề “555 năm mở đất, dựng nghiệp” mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Đà Nẵng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25/11/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng-Cơ sở 2.