Đà Nẵng khai mạc sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện

Chiều 30.10, tại Bảo tàng Đà Nẵng, sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 - Da Nang Art Creatives Connection (DACC 2026) chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, DACC 2026 giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động đa dạng, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các chương trình kết nối sáng tạo.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng sự tham gia của các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Sở VHTTDL trao Giấy chứng nhận và tặng hoa các nghệ sĩ tham gia sự kiện

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, DACC 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo do Sở chủ trì, phối hợp với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế tổ chức.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, thành phố kỳ vọng sự kiện từng bước phát triển thành hoạt động thường niên, trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu và hợp tác sáng tạo; đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

“Với chủ đề "Lịch sử của Ngày mai", sự kiện gửi gắm một thông điệp: di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai”, bà Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật khai mạc sự kiện

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cũng cho biết, thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo, ban tổ chức mong muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại và các thế hệ hôm nay.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, DACC 2026 còn hướng đến xây dựng không gian cởi mở để các nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe và tìm kiếm những người đồng hành trên hành trình sáng tạo. Qua đó, những kết nối tại sự kiện có thể tiếp tục được nuôi dưỡng, hình thành các ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc.

Sự kiện gửi gắm một thông điệp: di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai

Khách tham quan không gian nghệ thuật

DACC 2026 diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11 tại hai địa điểm là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Từ hai không gian di sản, sự kiện mở ra hành trình kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại. Đây cũng là dịp để di sản được tiếp cận, diễn giải bằng những góc nhìn mới, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và lan tỏa những câu chuyện hướng đến tương lai.