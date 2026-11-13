Đà Nẵng khai mạc ngày hội thương mại điện tử năm 2026

Phó giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn cho hay, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sự kiện với 60 gian hàng diễn ra tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử và các công cụ số trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Sơn thông tin thêm, ngày hội hôm nay được tổ chức với mục tiêu đưa kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vào thực tiễn kinh doanh; giúp doanh nghiệp không chỉ biết cách bán hàng trực tuyến mà còn trực tiếp thực hành, tiếp cận khách hàng và tạo ra đơn hàng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Diễn ra từ ngày 13 - 15/11, ngày hội có quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của thành phố cùng các khu trải nghiệm công nghệ và thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử và khu livestream bán hàng và sự tham gia của một số xã, phường thuộc chương trình “Xã, phường thương mại điện tử” mang đến những mô hình, sản phẩm và câu chuyện chuyển đổi số của địa phương.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm, ngày hội còn tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm địa phương; các hoạt động tư vấn xây dựng gian hàng số, mã QR, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; và các buổi đào tạo, tập huấn về quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, chuẩn hóa sản phẩm, nội dung số và gian hàng trên sàn thương mại điện tử; cùng chương trình văn nghệ, giao lưu, ẩm thực “Hương vị Bàn Thạch” trong khuôn khổ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hoá Việt Nam, góp phần tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm vui tươi, đậm bản sắc cho người dân và du khách.

Lãnh đạo Sở Công thương khẳng định, khi đưa sản phẩm lên môi trường số, mỗi đơn vị cần chú trọng chất lượng, công khai nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các hội, hiệp hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ sản phẩm và duy trì kênh bán hàng trực tuyến sau Ngày hội; góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước tiếp cận công nghệ số, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của thành phố và góp phần thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Chương trình cũng nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ, thanh toán số với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hỗ trợ đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử...