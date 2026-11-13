Đà Nẵng: Khai mạc Ngày hội Thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương 2026

Ngày hội Thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương-Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 60 gian hàng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ngày hội Thương mại điện tử năm 2026 thu hút hơn 60 gian hàng, gồm: khu trưng bày, bán sản phẩm OCOP, đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm; khu trải nghiệm công nghệ và thanh toán số; khu tư vấn thương mại điện tử; khu livestream bán hàng và không gian check-in.

Chương trình diễn ra từ ngày 13-15/11, với các hoạt động nổi bật như: trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm và nhiều sản phẩm địa phương.

Các đại biểu ấn nút khai mạc ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Các gian hàng được khuyến khích có mã QR giới thiệu sản phẩm, thông tin liên hệ, kênh bán hàng trực tuyến và hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời tư vấn, hướng dẫn xây dựng gian hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh doanh; giới thiệu các nền tảng thương mại điện tử, giải pháp quản trị bán hàng, marketing số, truy xuất nguồn gốc….

Không gian ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Cạnh đó còn tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho các xã, phường trên địa bàn thành phố và hướng dẫn chuẩn hóa sản phẩm, nội dung số, hình ảnh, gian hàng trên sàn thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức 6 phiên livestream trong 3 ngày và không gian văn hóa-cộng đồng sôi động với các hoạt động văn nghệ, ẩm thực, giao lưu, góp phần tạo không khí vui tươi, thu hút người dân và du khách.

Đại biểu tham dự khai mạc ngày hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn cho biết, ngày hội được tổ chức với mục tiêu đưa kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vào thực tiễn kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp không chỉ biết cách bán hàng trực tuyến mà còn trực tiếp thực hành, tiếp cận khách hàng và tạo ra đơn hàng.

Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cần tận dụng dịp này để kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics. Khi đưa sản phẩm lên môi trường số, mỗi đơn vị cần chú trọng chất lượng, công khai nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, các sở, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường và các hội, hiệp hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ sản phẩm và duy trì kênh bán hàng trực tuyến sau ngày hội. Từ đó góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả”, ông Sơn nói.