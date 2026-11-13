Đà Nẵng: Khai mạc Ngày hội Thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Ngày hội diễn ra từ ngày 13 đến 15/11, thu hút hơn 60 gian hàng, gồm các khu vực trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm; trải nghiệm công nghệ và thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử, livestream bán hàng và không gian check-in.

Đáng chú ý, các hoạt động kinh doanh tại ngày hội được khuyến khích sử dụng mã QR để giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin liên hệ, kênh bán hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Khách hàng được hỗ trợ các dịch vụ thanh toán số. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong khuôn khổ ngày hội, Sở Công Thương tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho các xã, phường; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn hóa sản phẩm, nội dung số, hình ảnh và gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, khám phá sản phẩm địa phương cùng nhiều hoạt động văn nghệ, ẩm thực, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách.

Thông qua ngày hội, Sở Công Thương hướng đến xây dựng chuỗi giá trị số, từ chuẩn hóa sản phẩm, gian hàng số, nội dung số, livestream đến logistics, thanh toán số và chăm sóc khách hàng.