Đà Nẵng khai mạc lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng, Trần Thị Mẫn dự và truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, đây là khóa tập huấn thứ 2 được tổ chức, tiếp nối thành công của khóa đầu tiên diễn ra tại phường Bàn Thạch.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ Mặt trận chủ động về tâm thế và kỹ năng xử lý công việc; đồng thời là dịp để lãnh đạo Mặt trận thành phố lắng nghe ý kiến, đề xuất từ cơ sở về những nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng, nhất là công tác tôn giáo, dân tộc.

Cùng với các quy định mới của Trung ương liên quan đến công tác Mặt trận, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập xã, phường, thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp... đã tạo nên những hình thái tổ chức, quản lý mới.

Thực tiễn này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận càng phải chủ động tìm hiểu, nắm vững các nguyên tắc tổ chức, vận hành và những vấn đề liên quan từ cơ sở.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh truyền đạt chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gắn với Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quán triệt các chuyên đề: Đổi mới hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và Tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của đại biểu dân cử; Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện chủ trương "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm" vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác Mặt trận đòi hỏi phải chủ động, sâu sát và thực chất hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần giảm bớt hội họp, báo cáo hình thức; tăng cường thời gian về cơ sở để tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nhân dân. Đồng thời, chủ động phát hiện các vụ việc phát sinh, kéo dài hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh để chọn nội dung tham gia phù hợp.

Mỗi xã, phường phải xác định rõ vấn đề trọng tâm của địa bàn để tập trung giải quyết, kiến nghị hoặc phối hợp xử lý; thực hiện hiệu quả phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".