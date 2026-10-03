Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026

Sáng 3/10, tại TP. Đà Nẵng, UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Go Vietnam 365 (Đà Nẵng 365) tổ chức khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026 – SIF 2026) với chủ đề “Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương”.

Khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026 – SIF 2026).

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội SIF 2026 cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển, Sơn Trà xác định cần chủ động tạo ra những không gian mới để công nghệ kết nối với đời sống, ý tưởng kết nối với nguồn lực, doanh nghiệp kết nối với thị trường và người dân được tiếp cận gần hơn với những thành tựu công nghệ mới.

Theo lãnh đạo UBND phường Sơn Trà, đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là những cách làm mới, mô hình mới, giải pháp mới tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng; góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội SIF 2026 phát biểu khai mạc Lễ hội

“Chúng tôi xác định rằng chính quyền không thể làm đổi mới sáng tạo một mình. Sơn Trà rất cần sự tham gia, đồng hành của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các tổ chức đổi mới sáng tạo, tổ chức tài chính và cộng đồng. Đây chính là nền tảng để Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 trở thành một không gian kết nối thực chất, tạo ra những giá trị có thể tiếp tục được phát triển sau lễ hội”, ông Nguyễn Huy Bình nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn, đổi mới sáng tạo không chỉ diễn ra trong phòng thí nghiệm hay doanh nghiệp công nghệ, mà từng bước hiện diện trong từng khu phố, từng doanh nghiệp, từng trường học và trong chính đời sống của người dân Sơn Trà”.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm khu vực triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà.

Diễn ra trong 2 ngày 3/10 - 4/10, Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 gồm chuỗi hoạt động về công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Gồm, không gian triển lãm, trải nghiệm công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), Robot quy mô khoảng 30 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học, cao đẳng.

Chuỗi hội thảo và đối thoại đổi mới sáng tạo về xây dựng Đề án khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà; Hội thảo về Trí tuệ nhân tạo và giáo dục; Hội thảo chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035.

Các bạn trẻ trải nghiệm các công nghệ tại SIF 2026.

Đáng chú ý, tại SIF 2026 sẽ diễn ra 2 cuộc thi: Cuộc thi Ý tưởng Công viên Đổi mới sáng tạo Sơn Trà, không gian để người dân trực tiếp đóng góp ý tưởng cho Công viên Đổi mới sáng tạo Sơn Trà; và cuộc thi Làm phim hoạt hình bằng AI, nơi các em học sinh, sinh viên, người dân sử dụng AI để sáng tạo các nội dung phim về các chủ đề như bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.

Trong 2 ngày 3/10 - 4/10, tại TP. Đà Nẵng diễn ra Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026.Với chuỗi các hoạt động trải nghiệm đưa công nghệ đến gần với người dân, du khách, Lễ hội hướng tới các giá trị: Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng khả năng tiếp cận công nghệ và đổi mới sáng tạo của cộng đồng; kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tạo cơ hội giáo dục và trải nghiệm công nghệ cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức về ứng dụng AI thiết thực và có trách nhiệm; quảng bá Sơn Trà như một điểm đến của đổi mới sáng tạo và phong cách sống hiện đại.