Hội thi thu hút sự tham dự của 40 thí sinh đến từ 21 cơ sở lưu trú du lịch và 2 cơ sở đào tạo về du lịch trên địa bàn Đà Nẵng. Đáng chú ý, hội thi diễn ra với sự chứng kiến và trực tiếp tham gia Ban giám khảo của bà Đỗ Thị Hồng Xoan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiêm Chủ tịch Liên hội Khách sạn Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu khai mạc hội thi.

Tại vòng sơ khảo ngày 23/11 các thí sinh dự thi về kiến thức nghiệp vụ lễ tân, xử lý tình huống và thi ngoại ngữ (Anh, Trung hoặc Hàn). Thí sinh có tối đa 2 phút 30 giây để trả lời mỗi câu hỏi. Qua đó, Ban tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 1/12, với các phần thi giới thiệu về đơn vị và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Căn cứ kết quả của mỗi thí sinh tại vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao tặng 10 giải thưởng gồm 1 giải Nhất (2 triệu đồng); 2 giải Nhì (1,5 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (1 triệu đồng/giải); 4 giải lễ tân triển vọng (500.000 đồng/giải). Ngoài ra còn có giải phụ dành cho thí sinh có câu trả lời hay nhất, thí sinh có phần trình diễn ấn tượng nhất và giải sinh viên triển vọng.

Mỗi thí sinh có 2 phút 30 giây để trả lời cho mỗi câu hỏi.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, trong bối cảnh du lịch thành phố tiếp tục tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển với hệ thống tài nguyên, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Đối với lĩnh vực lưu trú du lịch, lễ tân chính là bộ phận tạo nên ấn tượng đầu tiên và cũng là một trong những điểm chạm cuối cùng của du khách trong hành trình trải nghiệm tại khách sạn. Không chỉ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, người lễ tân còn là đại diện cho hình ảnh, phong cách phục vụ và văn hóa hiếu khách của mỗi cơ sở lưu trú, góp phần tạo dựng sự hài lòng, niềm tin và mong muốn quay trở lại của du khách.

Thí sinh dự thi phần xử lý tình huống.

“Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ lễ tân có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm, thân thiện là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.

Thông qua hội thi lần này, thí sinh có cơ hội thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng giao tiếp ngoại ngữ, sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để các cơ sở lưu trú, cơ sở đào tạo đánh giá, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch.