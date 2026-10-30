Đà Nẵng: Khắc phục tình trạng sụt giảm khách du lịch mùa thấp điểm

Lượng khách và doanh thu du lịch tháng 10 giảm hơn tháng trước

Báo cáo ngày 30/10 của Thống kê Đà Nẵng cho biết, tính chung 10 tháng năm 2026, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ ước đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 24,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt, tăng 24,1%; khách trong nước gần 8,8 triệu lượt, tăng gần 25%.

Không gian giải trí Columbo Beach góp phần thu hút du khách đến Đà Nẵng mùa thấp điểm.

Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng qua ước đạt 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 22,0%; dịch vụ ăn uống đạt 39.986 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của mùa mưa và yếu tố mùa vụ nên lượng khách và doanh thu du lịch trong tháng 10 đều giảm hơn tháng trước, dù vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước gần 1,5 triệu lượt, giảm 0,2% so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.708 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 4.208 tỷ đồng (tăng 0,4% so với tháng trước).

Mặc dù mùa mưa năm nay thời tiết ở Đà Nẵng khá thuận lợi, tâm lý e ngại mưa lũ như các năm trước cùng việc các hoạt động, sự kiện văn hoá, du lịch trên địa bàn cũng ít sôi động đã ảnh hưởng đến lượng khách cũng như doanh thu du lịch trong tháng 10.

Khắc phục sụt giảm khách mùa thấp điểm

Để khắc phục tình trạng sụt giảm mùa thấp điểm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết đã kịp thời cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, đồng thời công bố chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch cuối năm 2026 và đón năm mới 2027.

“Việc kết nối thông tin sự kiện, dự báo thời tiết, đường bay và ưu đãi dịch vụ, cùng với chuỗi hoạt động văn hóa, di sản, nghệ thuật và lễ hội dự kiến từ cuối tháng 10/2026 đến đầu tháng 1/2027 nhằm giúp du khách có thêm cơ sở lựa chọn điểm đến, thời điểm khởi hành và sản phẩm phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu những trải nghiệm đa dạng trong mùa du lịch cuối năm”, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Công ty Quê Việt, chủ đầu tư không gian giải trí Columbo Beach tại khu phức hợp giải trí thể thao biển Danabeach (TP Đà Nẵng) rất tán đồng cách làm mới này của ngành du lịch thành phố, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị các sản phẩm phục vụ du khách mùa thấp điểm.

Ông cho biết, hưởng ứng chủ trương chung của ngành du lịch Đà Nẵng về khắc phục sụt giảm lượng khách mùa thấp điểm, Columbo Beach vẫn duy trì đều đặn các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí, đồng thời thực hiện các chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt cho những công ty lữ hành, cho các nhóm khách du lịch đặt chỗ trước kèm theo các combo quà tặng…

Tuy nhiên, để thúc đẩy du lịch mùa thấp điểm đạt hiệu quả, ông Nguyễn Anh Minh cho rằng từng nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp là không đủ. Cần phải có sự phối hợp giữa các đơn vị dịch vụ liên quan như giá cước vận chuyển, giá vé máy bay, giá dịch vụ lưu trú.... và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế đêm cũng được xem là hướng đi nhằm tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu của du khách trong mùa thấp điểm.

Giữa tháng 10, lãnh đạo Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngành du lịch nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế đêm. Theo ông Nguyễn Anh Minh, chủ trương phát triển kinh tế đêm cần được chính quyền và ngành du lịch thành phố thực hiện một cách quyết liệt và nhất quán.