Đà Nẵng: Khắc ghi tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ thủy chung Việt Nam-Lào

Phần giao lưu tại chương trình kỷ niệm. (Ảnh: AN VINH)

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức hữu nghị, các trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng; lãnh đạo, các cán bộ, nhân viên thuộc Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam từng sát cánh trên chiến trường Lào, cùng đông đảo sinh viên và thanh niên hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, hai dân tộc luôn gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh bên nhau, cùng chung vui sẻ buồn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Ôn lại truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng của Việt Nam-Lào bắt nguồn từ sự gần gũi về địa lý, sự sẻ chia sâu sắc về lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung, đồng thời là sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, những năm qua, chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, kề vai sát cánh cùng các địa phương Lào để đưa các thỏa thuận hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Thành phố Đà Nẵng hiện đang khẩn trương hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D từ cửa khẩu quốc tế Nam Giang về đường Hồ Chí Minh đoạn Bến Giằng với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ được khởi công ngày 26/6/2026 vừa qua và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2027.

Tuyến đường huyết mạch này khi hoàn thành sẽ giúp tỉnh Sekong và Nam Lào kết nối mạnh mẽ với thành phố Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền trung, giúp Sekong phát triển trong thời gian tới.

Các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Nhấn mạnh chương trình kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Trần Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất đến các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

"Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là cầu nối quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Đồng chí Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng đã bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam anh hùng; nhất là các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và gia đình, những người đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước Lào.

Đồng chí Vonekham Cheuangmanivong nhấn mạnh: "Những cống hiến và công lao to lớn của các đồng chí sẽ mãi mãi được ghi danh trong lịch sử dân tộc Lào, và sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ trẻ hai nước học tập và nối tiếp.

Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng xin hứa sẽ làm hết sức mình để làm cầu nối vun đắp, truyền tiếp mối quan hệ hữu nghị sâu sắc này cho thanh thiếu niên và thế hệ tương lai của hai nước nhận thức, hiểu rõ và tiếp tục giữ gìn, bảo vệ cho trường tồn mãi mãi".

Các đại biểu tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Tại chương trình, các đại biểu, thanh niên hai nước đã được lắng nghe những chia sẻ thực tế, những kỷ niệm sâu sắc của các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tại phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử.