Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp Nga đầu tư vào công nghệ cao, logistics

Ngày 6-10, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, tiếp ông Igor Samvelovich Bayazov, Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng trao quà lưu niệm cho ông Igor Samvelovich Bayazov, Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng

Tại buổi tiếp, ông Igor Samvelovich Bayazov bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng, nhất là về kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và du lịch. Ông cho biết lượng du khách Nga đến Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam đang tăng nhanh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga, thu hút doanh nghiệp Nga đầu tư và tăng cường giao lưu văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng khẳng định Đà Nẵng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga và mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất.

Ông Igor Samvelovich Bayazov bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển về kinh tế - xã hội, giao thông và du lịch tại Đà Nẵng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tổ chức 2 đoàn lãnh đạo đi công tác tại Nga. Đoàn công tác do Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã làm việc với Hội đồng lập pháp vùng Leningrad để thúc đẩy quan hệ hợp tác. Thành phố cũng đang xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND thành phố với Chính quyền tỉnh Nizhny Novgorod.

Thời gian tới, Đà Nẵng đề nghị Tổng Lãnh sự Liên bang Nga hỗ trợ kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố, tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng cảng biển, logistics và chuyển đổi số; hỗ trợ mở rộng các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Nga đến Đà Nẵng, qua đó thu hút thêm du khách Nga.

Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với các trường đại học Nga, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trao đổi kinh nghiệm về quản trị đô thị thông minh, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo và du lịch.