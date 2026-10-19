Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi Nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin chiến sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968. (Ảnh: Quang Cường)

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào Đà Nẵng.

Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn I - Quân khu I của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương - Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ Nhân dân, đồng đội và nhân chứng là cơ sở quan trọng để bổ sung hồ sơ, xác minh, khoanh vùng khảo sát, tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực trên.

Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Thông tin xin liên hệ Thiếu tá Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; điện thoại: 0963.053.252.