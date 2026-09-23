Đà Nẵng kết nối với Silicon Valley trong phát triển các ngành công nghệ chiến lược

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Cyfendo, Inc. Ảnh Viết Toàn cung cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, tối 21/9/2026, Đoàn Lãnh đạo Đà Nẵng do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn tham dự Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo và Chuyên gia tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” – “Da Nang - Silicon Valley Innovation & Expert Network”.

Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, phối hợp với Quỹ đầu tư Janus Capital tổ chức, đã quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nhân người Việt đang làm việc tại Silicon Valley. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để Đà Nẵng kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế, mà còn là dịp để các bên trao đổi trực tiếp về xu hướng công nghệ, nhu cầu nhân lực, hạ tầng và cơ hội hợp tác.

Trong các phiên trao đổi tại tọa đàm, các nhà đầu tư quốc tế đã chia sẻ góc nhìn của mình về tiềm năng phát triển của các trung tâm công nghệ mới của Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị hạ tầng điện, trung tâm dữ liệu và công nghệ làm mát phù hợp với nhu cầu phát triển AI. Việc rút ngắn thủ tục đầu tư và thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn xây dựng trung tâm dịch vụ, nghiên cứu và phát triển tại Đà Nẵng cũng được các nhà đầu tư đề xuất.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (người ngồi thứ nhất bên trái) nghe các chuyên gia quốc tế trao đổi, chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh Đoàn công tác TP. Đằ Nẵng.

Một trong những nội dung nổi bật của tọa đàm là xu hướng phát triển AI và ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu thời gian thực. Các chuyên gia đề xuất Đà Nẵng cần đẩy nhanh đào tạo và phổ cập kỹ năng AI cho lực lượng lao động, đồng thời phát triển các giải pháp AI phục vụ những lĩnh vực mà thành phố có lợi thế như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và quản lý đô thị.

Việc tăng cường thu hút chuyên gia quốc tế và xây dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, startup nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI cũng được nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực bán dẫn và công nghệ, các chuyên gia khuyến nghị Đà Nẵng cần tăng cường đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, cập nhật chương trình đào tạo và đẩy mạnh thực hành, nghiên cứu trong phòng lab. Việc thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và viện, trường trong đào tạo, thực tập và đặt hàng nghiên cứu cũng là một yếu tố quan trọng.

Tọa đàm đã mở ra nhiều hướng hợp tác cụ thể, gắn phát triển công nghệ với nhu cầu thực tiễn của Đà Nẵng, đồng thời mở rộng kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nguồn lực quốc tế.

Những thỏa thuận hợp tác được ký kết với các đối tác tại Silicon Valley như Cyfendo, Inc., Janus Capital, TBH Global và Patrick Long Family Office hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng và Silicon Valley, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực.