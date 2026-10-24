Đà Nẵng kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường nông sản

Điểm nhấn của chương trình là hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại vào sáng 23/10. Bên cạnh hội nghị, chương trình còn có hoạt động quảng bá, trưng bày giới thiệu sản phẩm với sự góp mặt của hơn 50 cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất nông sản với hàng trăm sản phẩm các loại.

Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu phong phú gồm: các sản phẩm nông sản tươi sống, nông sản đặc trưng, các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản cùng hệ thống ấn phẩm, tài liệu giới thiệu năng lực sản xuất của thành phố.

Ngoài ra, chương trình còn bố trí không gian kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); tập huấn về kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, livestream, truy xuất nguồn gốc và quy chuẩn bao bì, nhãn mác cho các hộ kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao năng lực, bắt kịp xu hướng thương mại hiện đại.