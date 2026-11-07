Đà Nẵng: Kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho nông sản Quế Sơn

Nghi thức khai mạc chương trình kết nối giao thương diễn ra tại xã Quế Sơn. (Ảnh: MC)

Từ ngày 5 đến 8/11, tại Quảng trường 26/3, xã Quế Sơn, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND xã tổ chức Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại năm 2026.

Chương trình quy tụ gần 70 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và đặc sản của Quế Sơn cùng các địa phương khác. Không gian giao thương không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa mà còn mở ra cơ hội để các chủ thể sản xuất tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp cận đối tác và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại chương trình. (Ảnh: MC)

Đối với nhiều hợp tác xã và hộ sản xuất, bài toán đầu ra vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất. Sản phẩm địa phương dù từng bước được đầu tư về chất lượng, bao bì và thương hiệu nhưng khả năng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử hay thị trường xuất khẩu vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, việc đưa các đơn vị sản xuất đến gần hơn với doanh nghiệp, nhà phân phối và tổ chức xúc tiến thương mại được xem là cầu nối cần thiết để sản phẩm không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu mà có thể hình thành những mối liên kết tiêu thụ lâu dài.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia của các sản phẩm đến từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các mặt hàng nông sản, dược liệu và sản phẩm chế biến mang theo câu chuyện về nguồn nguyên liệu, sinh kế và lợi thế riêng của từng địa phương.

Hợp tác xã Hương Quế Trà My mang đến chương trình các sản phẩm như quế thanh, nhang quế và nhang trầm. Đây là những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu do người dân địa phương trồng và chế biến. Thông qua hoạt động kết nối, hợp tác xã kỳ vọng tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị các sản phẩm từ vùng miền núi.

Trong khi đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo, xã Quế Sơn, giới thiệu sản phẩm ổi tươi và trà búp ổi. Với các hợp tác xã quy mô còn nhỏ, những hoạt động xúc tiến thương mại là dịp để trực tiếp tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, nắm bắt thị hiếu cũng như học hỏi cách xây dựng thương hiệu và tổ chức hoạt động bán hàng chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối cung - cầu, chương trình còn hướng đến việc nâng cao năng lực cho các chủ thể sản xuất thông qua những nội dung liên quan đến kinh doanh trên nền tảng số, livestream bán hàng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì và nhãn mác sản phẩm.

Đây được xem là những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, tính minh bạch và khả năng thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại. Đặc biệt, với các cơ sở sản xuất ở khu vực miền núi, việc tiếp cận công nghệ và các kênh bán hàng mới có thể góp phần thu hẹp khoảng cách với thị trường lớn.

Với tinh thần kết nối và hợp tác, chương trình tại Quế Sơn được kỳ vọng sẽ tạo thêm những cơ hội giao thương thực chất, giúp nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước xây dựng đầu ra ổn định. Xa hơn, đây cũng là hướng đi để các chủ thể sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và đưa sản phẩm địa phương đến những thị trường rộng lớn hơn.