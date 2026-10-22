Đà Nẵng: Kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cho nông sản

Tạo cầu nối giữa hợp tác xã, cơ sở sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu

Chiều 22/10, tại Trung tâm văn hóa xã Nam Phước, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Nam Phước tổ chức khai mạc chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại được tổ chức tại xã Nam Phước (TP. Đà Nẵng).

Diễn ra từ ngày 22-25/10, chương trình gồm chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cho các sản phẩm nông sản xã Nam Phước nói riêng và TP. Đà Nẵng nói chung.

Trong đó, điểm nhấn của chương trình là hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ diễn ra sáng 23/10, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thu mua, doanh nghiệp xuất khẩu cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trên địa bàn.

Hàng hóa tham gia trưng bày và kết nối giao thương đáp ứng các quy định về nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình đa dạng, phong phú, tập trung vào các nhóm: nông sản địa phương và nông sản đặc trưng có tiềm năng phát triển thị trường của TP. Đà Nẵng; sản phẩm chế biến từ nông sản; sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu thông tin, hình ảnh và tài liệu về các chủ thể sản xuất, quy trình sản xuất, năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Quảng bá, trưng bày giới thiệu nông đặc sản Đà Nẵng tại chương trình.

Bên cạnh hội nghị, chương trình còn có hoạt động quảng bá, trưng bày giới thiệu sản phẩm với sự góp mặt của hơn 50 cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất nông sản với hàng trăm sản phẩm các loại. Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu rất phong phú, bao gồm các sản phẩm nông sản tươi sống, nông sản đặc trưng, các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản cùng hệ thống ấn phẩm, tài liệu giới thiệu năng lực sản xuất của thành phố.

Ngoài ra, chương trình còn bố trí không gian kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); tập huấn về kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, livestream, truy xuất nguồn gốc và quy chuẩn bao bì, nhãn mác cho các hộ kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao năng lực, bắt kịp xu hướng thương mại hiện đại.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc chương trình.

Kỳ vọng đưa nông sản tham gia sâu vào các chuỗi phân phối và xuất khẩu

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại thành phố năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm hình thành không gian giao thương thiết thực, hiệu quả qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. “Qua chuỗi hoạt động, các đơn vị có cơ hội trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng cung ứng và thiết lập các mối liên kết hợp tác bền vững, từng bước đưa nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào các chuỗi phân phối trong nước và hướng đến xuất khẩu”, ông Huỳnh Xuân Sơn nói và tin tưởng chương trình Kết nối giao thương tại xã Nam Phước sẽ góp phần tạo động lực thiết thực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Phước Cao Thanh Hải tham quan các gian hàng tại khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước, trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cơ cấu kinh tế của Nam Phước đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ. Sự phát triển của các mô hình kinh tế tập thể, các hợp tác xã, các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương đã và đang khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, việc thúc đẩy dòng chảy thương mại, đưa nông sản, sản phẩm chế biến sâu từ ruộng vườn, xưởng sản xuất của bà con vươn ra các thị trường lớn, hướng tới xuất khẩu là một bài toán đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ.

Vì vậy, chương trình kết nối giao thương do Sở Công Thương tổ chức tại xã là ngày hội thương mại, cơ hội để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng kinh tế, văn hóa của Nam Phước; đồng thời mở ra một không gian trưng bày phong phú, nơi giới thiệu các sản phẩm nông sản, ẩm thực, tinh hoa OCOP đặc trưng của địa phương. Đây đồng thời là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa giá trị nông sản vùng miền.

Người dân, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tại khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

“Chương trình tạo cầu nối vững chắc giúp các chủ thể sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình, dù là của địa phương hay từ các nơi khác đến, đều được tiếp cận trực tiếp, trao đổi thực chất với các nhà phân phối, các đơn vị thu mua và doanh nghiệp xuất khẩu”, ông Văn Bá Quang khẳng định và kỳ vọng trong 4 ngày diễn ra chuỗi sự kiện sẽ có nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết và mỗi bản ghi nhớ hợp tác sẽ được hiện thực hóa, mở ra thêm thị trường cho các sản phẩm Nam Phước cũng như sản phẩm Đà Nẵng trong thời gian tới.

Từ ngày 22 - 25/10 tại xã Nam Phước (TP. Đà Nẵng), diễn ra chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Chương trình gồm chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trọng điểm tạo cầu nối thiết thực giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản tại TP. Đà Nẵng quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.