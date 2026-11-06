Đà Nẵng: Kết nối giao thương sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các doanh nghiệp xuất khẩu

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng năm 2026 tại xã Quế Sơn.

Diễn ra từ ngày 05/11 đến ngày 08/11/2026, chương trình được triển khai với quy mô không gian khoảng 1.000m2, quy tụ khoảng 60 cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các mặt hàng mang đến trưng bày và kết nối rất phong phú, bao gồm các sản phẩm nông sản tươi sống, nông sản đặc trưng, các sản phẩm chế biến sâu từ nông sản cùng hệ thống ấn phẩm, tài liệu giới thiệu năng lực sản xuất của thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là tình cảm, là trách nhiệm và là cầu nối thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền đối với đời sống kinh tế - xã hội của các xã sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, chương trình tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

"Sự kiện được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại", ông Nguyễn Quang Lâm thông tin và cho biết qua đó, các đơn vị có cơ hội trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng cung ứng và thiết lập các mối liên kết hợp tác bền vững, từng bước đưa nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào các chuỗi phân phối trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và thương mại, dịch vụ. Những năm qua, cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh ngày càng được quan tâm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và OCOP từng bước được hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã, bao bì, nhãn mác, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, bài toán đầu ra vẫn là thách thức đối với nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Không ít đơn vị gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác, kết nối với hệ thống phân phối, tiếp cận thị trường lớn cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của hoạt động thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử và xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại chương trình.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các nhà phân phối có ý nghĩa quan trọng. Đáng chú ý, chương trình còn lồng ghép tập huấn, hướng dẫn kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bao bì, nhãn mác và đáp ứng các quy chuẩn thị trường. "Đây là những nội dung thiết thực, giúp các chủ thể sản xuất, nhất là hợp tác xã và hộ kinh doanh ở miền núi, từng bước đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh", Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Nguyễn Chí Tùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND xã Quế Sơn kỳ vọng, thông qua chương trình sẽ có thêm nhiều hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác và mối liên kết lâu dài được hình thành. Qua đó, sản phẩm địa phương không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu mà từng bước tìm được đầu ra ổn định, có chỗ đứng trên thị trường và hướng đến những thị trường lớn hơn.

Người dân tham quan, mua sắm tại chương trình.

Tại chương trình, nhiều hợp tác xã mang đến những sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế nguyên liệu và hoạt động sản xuất của người dân địa phương. Đây cũng là dịp để các chủ thể sản xuất giới thiệu câu chuyện sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh tiêu thụ.