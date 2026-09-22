Đà Nẵng: Kết nối giao thương nông sản với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối tại Tây Ninh

Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Lễ hội nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững” diễn ra từ ngày 22 đến 26/9 với quy mô hơn 250 gian hàng, quy tụ các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương trong và ngoài tỉnh, cùng các sản phẩm, máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đai diện Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội, Sở Công Thương thành phố tổ chức Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, đơn vị thu mua và tổ chức xúc tiến thương mại. Chương trình là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh của thành phố giới thiệu sản phẩm, quảng bá năng lực sản xuất, tiếp cận đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại đây, Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến từ nông sản, trong đó chú trọng các sản phẩm có thế mạnh, có tiềm năng phát triển thị trường của thành phố và các sản phẩm đặc trưng của khu vực miền núi. Việc giới thiệu các sản phẩm tại Lễ hội góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với các nhà phân phối, đơn vị thu mua và đối tác tiêu thụ, mở ra thêm cơ hội phát triển thị trường cho các chủ thể sản xuất khu vực miền núi.

Thành phố Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến từ nông sản tại Lễ hội.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị Kết nối giao thương (B2B) được tổ chức vào ngày 23/9/2026 tại Khu du lịch Núi Bà Đen. Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của Đà Nẵng trực tiếp giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất, khả năng cung ứng và nhu cầu hợp tác; đồng thời trao đổi với các đối tác về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, sản lượng, giá cả, phương thức cung ứng, giao nhận và các điều kiện hợp tác. Hoạt động kết nối trực tiếp giúp các bên trao đổi cụ thể về nhu cầu thu mua, khả năng cung ứng và các yêu cầu của thị trường, qua đó tìm kiếm đối tác phù hợp và tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác sau Chương trình.

Bên cạnh Hội nghị B2B, Sở Công Thương Đà Nẵng bố trí khu vực khoảng 90 m² để trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Người dân và du khách tham quan gian hàng sâm Ngọc Linh và dược liệu của thành phố Đà Nẵng tại Lễ hội.

Thông qua chương trình, Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp sản xuất với các kênh phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Việc tham gia Lễ hội cũng góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Đà Nẵng với các địa phương, tăng cường trao đổi thông tin thị trường và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của thành phố.