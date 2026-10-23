Đà Nẵng kết nối giao thương, mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP

Các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP được trưng bày tại gian hàng, góp phần quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ. (Ảnh: TN)

Ngày 22/10, Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Nam Phước tổ chức khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 25/10, quy tụ các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố.

Với hơn 50 gian hàng tiêu chuẩn, sự kiện giới thiệu đa dạng sản phẩm, từ OCOP đạt chứng nhận 3-5 sao, nông sản chế biến sâu, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền. Đây là dịp để các đơn vị quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực cung ứng và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.

Một trong những trọng tâm của chương trình là tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối, đơn vị thu mua và doanh nghiệp xuất khẩu. Thông qua các phiên kết nối giao thương, các bên có thể trao đổi về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, giá cả, sản lượng cung ứng và khả năng hợp tác lâu dài.

Theo đại diện Sở Công Thương TP Đà Nẵng, hoạt động kết nối không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm mà còn giúp các cơ sở sản xuất nắm bắt yêu cầu của thị trường, từng bước hoàn thiện chất lượng và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi phân phối hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng năm 2026. (Ảnh: TN)

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc, chất lượng và tính ổn định của hàng hóa, việc xây dựng mối liên kết giữa nhà sản xuất với đơn vị phân phối có ý nghĩa quan trọng đối với đầu ra nông sản. Qua đó, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào những kênh bán hàng truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước Văn Bá Quang cho biết, chương trình góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa của địa phương, đồng thời tạo không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Nam Phước và nhiều địa phương khác. Việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các chủ thể sản xuất được kỳ vọng mở ra cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm, chương trình còn tổ chức các phiên kết nối trực tiếp, hội nghị tập huấn về kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, truy xuất nguồn gốc, quy chuẩn bao bì và nhãn mác. Đây là những nội dung thiết thực nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao năng lực tiếp thị, đáp ứng yêu cầu phân phối và thích ứng với xu hướng kinh doanh số.

Cùng với mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh là yêu cầu đặt ra đối với nông sản, sản phẩm OCOP của Đà Nẵng. Việc tiếp cận các nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu giúp chủ thể sản xuất có thêm thông tin về tiêu chuẩn hàng hóa, yêu cầu thị trường và khả năng cung ứng, từ đó điều chỉnh phương thức sản xuất, hoàn thiện sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn, chương trình hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh nông sản giới thiệu sản phẩm, kết nối với các đơn vị phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Qua đó, các bên có điều kiện xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, đưa nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Đối với các sản phẩm OCOP, hoạt động xúc tiến thương mại còn góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế từng vùng. Tuy nhiên, để duy trì khả năng cạnh tranh lâu dài, các chủ thể cần chú trọng chất lượng đồng đều, nguồn cung ổn định, bao bì phù hợp, thông tin truy xuất rõ ràng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của đối tác.

Thông qua chương trình tại Nam Phước, Đà Nẵng kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất; đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ cho nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy lợi thế sản xuất địa phương, thúc đẩy thương mại nông thôn và góp phần phát triển kinh tế bền vững.