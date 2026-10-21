Đà Nẵng kết nối đối tác Singapore, hướng đến dòng khách du lịch chất lượng cao

Ngày 21.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore, với sự tham dự của hơn 40 khách mời, gồm Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, các đối tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành, du lịch MICE và đại diện 11 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng.

Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, các bên cùng đề xuất định hướng phối hợp xúc tiến, xây dựng sản phẩm và phát triển thị trường khách Singapore, đồng thời mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối đối tác tại Singapore

Tại sự kiện, Đà Nẵng giới thiệu những sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng, định hướng phát triển du lịch và các chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện).

Với thông điệp “Chạm về nguyên bản - Return to Origins”, thành phố quảng bá hình ảnh điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương.

Các món ăn mang hương vị Đà Nẵng được giới thiệu tại chương trình cũng góp phần đưa bản sắc điểm đến đến gần hơn với đối tác quốc tế thông qua trải nghiệm ẩm thực.

Singapore trở thành thị trường trọng điểm

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 105.305 lượt khách từ Singapore, tăng khoảng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm 2025. Lượng khách tăng mạnh trong tháng 3 và tháng 6, trong đó tháng 6 ghi nhận mức cao nhất với 17.672 lượt.

Kết quả này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường Singapore, đồng thời tạo thêm cơ sở để Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách.

Chương trình tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác

Không chỉ là thị trường khách tiềm năng, Singapore còn giữ vai trò trung tâm kết nối du lịch và kinh doanh của khu vực. Hệ sinh thái doanh nghiệp lữ hành, hàng không và tổ chức sự kiện quốc tế tại đây tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp cận các đối tác có mạng lưới khách hàng rộng, khả năng phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường.

Vì vậy, hoạt động xúc tiến tại Singapore không chỉ hướng đến thu hút khách sở tại mà còn mở ra cơ hội đưa sản phẩm du lịch Đà Nẵng vào các chương trình du lịch quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác và thị trường nguồn.

Tiếp nối chương trình kết nối, trong hai ngày 21-22.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026 cùng Sở Du lịch TP.HCM.

Tại đây, đoàn Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, cập nhật thông tin điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách đến thành phố.

ITB Asia là hội chợ du lịch chuyên nghiệp, quy tụ các cơ quan xúc tiến điểm đến, doanh nghiệp lưu trú, hàng không, lữ hành và các đơn vị mua dịch vụ trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, MICE và du lịch công vụ.

Việc tham gia hội chợ giúp Đà Nẵng nắm bắt nhu cầu thị trường, duy trì quan hệ với các đối tác hiện hữu và tìm kiếm thêm kênh phân phối sản phẩm.

Ưu tiên nâng cao chất lượng và giá trị du lịch

Các hoạt động xúc tiến tại Singapore góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả khai thác thị trường.

Trong đó, thành phố ưu tiên kết nối các phân khúc khách MICE, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa, thiên nhiên. Đây là những nhóm sản phẩm được kỳ vọng góp phần tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao khả năng quay trở lại của du khách.

Thông qua sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác, Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy hoạt động xúc tiến gắn với phát triển sản phẩm và khai thác thị trường.

Mục tiêu là xây dựng nguồn khách quốc tế ổn định, có chất lượng, qua đó gia tăng giá trị đóng góp của du lịch và hướng đến phát triển điểm đến bền vững.