Đà Nẵng kết nối di sản với nghệ thuật sáng tạo đương đại

Tối 30/10, tại Bảo tàng Đà Nẵng, sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 – Da Nang Art Creatives Connection (DACC 2026) chính thức khai mạc, mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa di sản văn hóa với nghệ thuật đương đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026).

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, DACC 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo do Sở chủ trì, phối hợp với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế tổ chức.

Thành phố kỳ vọng sự kiện từng bước phát triển thành hoạt động thường niên, trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, hợp tác sáng tạo; đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Từ không gian di sản, những ý tưởng và thực hành nghệ thuật mới được khơi nguồn, lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia và du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” gửi gắm thông điệp rằng, di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai. Thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối, ban tổ chức mong muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại và các thế hệ hôm nay.

Thành phố kỳ vọng DACC từng bước phát triển thành hoạt động thường niên, trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu và hợp tác sáng tạo; qua đó mở rộng kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

DACC 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế tổ chức.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai – History of Tomorrow”, sự kiện gửi gắm một thông điệp: di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai. Với hơn 20 hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo, chúng tôi mong muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại và các thế hệ hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, DACC 2026 còn hướng đến xây dựng không gian cởi mở để các nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ, tìm kiếm ý tưởng và những người đồng hành trên hành trình sáng tạo. Từ những kết nối này, các dự án và cơ hội hợp tác mới được kỳ vọng hình thành, góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sáng tạo, giàu bản sắc.

DACC 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại hai địa điểm là Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Từ hai không gian lưu giữ những giá trị di sản tiêu biểu, sự kiện mở ra hành trình kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại, đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những góc nhìn và cách tiếp cận mới.