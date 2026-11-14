Đà Nẵng kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng qua phiên livestream

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm địa phương tại Ngày hội thương mại điện tử Đà Nẵng 2026.

Trong khuôn khổ Ngày hội thương mại điện tử, kết nối sản phẩm địa phương - Đà Nẵng 2026, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động giúp cơ sở sản xuất đưa kiến thức bán hàng số vào thực tế. Chương trình diễn ra tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, với hơn 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng hóa đặc trưng địa phương.

Bên cạnh không gian trưng bày, Ban tổ chức triển khai 6 phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm. Hoạt động này tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hành kỹ năng sau các chương trình đào tạo thương mại điện tử.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho biết trong năm 2026, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất ứng dụng thương mại điện tử. Các nội dung gồm tập huấn livestream, xây dựng nội dung số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Theo ông Xuân Sơn, Thành phố đồng thời thí điểm chương trình “Xã, phường thương mại điện tử”, đưa công cụ bán hàng số đến gần hơn với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo ông Sơn, ngày hội hướng đến giúp doanh nghiệp “không chỉ biết cách bán hàng trực tuyến mà còn trực tiếp thực hành, tiếp cận khách hàng và tạo ra đơn hàng”.

Các phiên livestream dành không gian giới thiệu sản phẩm của xã, phường và cơ sở sản xuất trên địa bàn. Qua hoạt động này, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thêm điều kiện tiếp cận người tiêu dùng ngoài thị trường truyền thống, mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa.

Song song với bán hàng, các lớp tập huấn về chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng nội dung số và gian hàng trên sàn giúp người bán tiếp cận những yêu cầu cần thiết để duy trì kinh doanh trực tuyến. Người bán cần chuẩn bị thông tin sản phẩm đầy đủ, phù hợp với cách người tiêu dùng tìm hiểu, lựa chọn hàng hóa.

Khách hàng tham quan, kiểm tra nguồn gốc, đặc điểm sản phẩm thông qua việc dùng mã quét trên một chiếc điện thông minh.

TS Trịnh Mạnh Tuyên, chuyên gia công nghệ chống giả và truy xuất nguồn gốc tại Công ty CP Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV), cho rằng nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP khi lên môi trường trực tuyến cần bảo đảm tính minh bạch. Người tiêu dùng không thể trực tiếp kiểm tra hàng hóa trước khi đặt mua. Vì vậy, thông tin về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản có vai trò quan trọng đối với quyết định lựa chọn sản phẩm.

Theo ông Tuyên, các cơ sở sản xuất cần hoàn thiện hồ sơ hàng hóa, đồng thời có thể ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để cung cấp thông tin cho khách hàng. Công nghệ cũng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm trong quá trình phân phối. Tại chương trình, các đơn vị giới thiệu giải pháp tem chip điện tử ứng dụng RFID, NFC, kết nối sản phẩm với hệ thống dữ liệu để phục vụ tra cứu, nhận diện.

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động đưa sản phẩm lên sàn, tổ chức livestream để giới thiệu các sản phẩm đến gần với khách hàng. Đây cũng là hoạt động mới đầu cho việc triển khai bán hàng trên nền tảng số. Sắp tới, các sở, ngành, địa phương và hiệp hội cần tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, duy trì kênh bán hàng sau ngày hội. Ngoài ra, ngành cũng chú trọng kết nối nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics để hỗ trợ cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.