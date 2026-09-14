Đà Nẵng: Kết nối cung cầu, đưa hàng Việt chất lượng cao về miền núi

Chiều 14/9, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Đông Giang tổ chức “Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đông Giang năm 2026”.

Khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng đồng bào dân tộc tiểu số xã Đông Giang năm 2026

Mang hàng Việt giá ưu đãi phục vụ người tiêu dùng miền núi

Diễn ra 14/9 – 16/9, phiên chợ có quy mô hơn 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm OCOP của TP. Đà Nẵng, các nông đặc sản của xã Đông Giang và nhiều xã miền núi lân cận như Bến Hiên, Tây Giang, Sông Vàng…; cùng với đó là các sản phẩm hàng Việt chất lượng cao như hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày như lương thực, thực phẩm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bột giặt, đồ gia dụng… Toàn bộ hàng hóa tham gia chương trình đều bảo đảm lưu thông hợp pháp, đúng danh mục đăng ký, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì tem nhãn chuẩn mực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và được niêm yết giá công khai.

Người dân mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng tại phiên chợ

Nhằm hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng miền núi, hầu hết các đơn vị tham gia đều triển khai các chính sách ưu đãi kích cầu như tặng quà hoặc giảm giá trực tiếp từ 5% đến 10% trên giá trị sản phẩm.

Mang hàng nghìn sản phẩm thuộc khoảng 70 nhóm sản phẩm hàng hóa như nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng tham gia phiên chợ, Siêu thị Coopmart Tam Kỳ mong muốn góp phần đưa hàng Việt chất lượng cao với giá ưu đãi đến với người tiêu dùng xã Đông Giang.

Ông Nguyễn Thảo Luận, đại diện Siêu thị Coopmart Tam Kỳ cho biết, đơn vị thường xuyên tham gia các hoạt động như phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. “Tất cả hàng hóa tham gia phiên chợ tại xã Đông Giang đều là sản phẩm đang hiện diện trên kệ hàng Coopmart, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tất cả các sản phẩm đều có chương trình khuyến mại, giảm giá để phục vụ tốt nhất cho bà con”, ông Luận thông tin.

Phiên chợ đồng thời là cơ hội để quảng bá, kết nối giao thương cho các nông đặc sản miền núi Đà Nẵng nói chung, xã Đông Giang nói riêng

Là một trong những hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đông Giang tham gia phiên chợ, bà Nguyễn Thị Thảo, chủ cơ sở sản xuất rượu và nông lâm sản Thu Thảo cho hay, đơn vị mang đến phiên chợ hơn 25 loại sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Tất cả các sản phẩm nông sản đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đều đang được thị trường đón nhận tích cực.

Nhiều sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao được quảng bá, giới thiệu tại phiên chợ

“Chúng tôi mong muốn giới thiệu nhiều hơn nữa sản phẩm đến người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số”, bà Thảo bày tỏ và chia sẻ thêm: “Phiên chợ đến với Đông Giang là cơ hội để sản phẩm địa phương phát triển và đưa ra thị trường nhiều hơn, giúp sản phẩm Đông Giang được biết đến rộng rãi hơn. Chúng tôi mong muốn sẽ thường xuyên có các phiên chợ được tổ chức tại các xã miền núi để kết nối, tiêu thụ nông sản cho bà con.”

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang

Thúc đẩy thương mại miền núi

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết, việc Sở Công Thương đưa phiên chợ hàng Việt về các xã miền núi nói chung, xã Đông Giang nói riêng có ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con tiêu thụ các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP, đồng thời để người dân tiếp cận được các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao với giá cả hợp lý, tạo sự sôi động cho thương mại xã.

“Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ có thêm những hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức thêm nhiều phiên chợ để kích cầu và tạo điều kiện thúc đẩy giao thương trên địa bàn xã”, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang Nguyễn Thanh Tân chia sẻ.

Người tiêu dùng mua sắm tại phiên chợ

Theo ông Nguyễn Quang Lâm, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Đà Nẵng, phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi cùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đông Giang là hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại của TP. Đà Nẵng năm 2026, gắn liền với định hướng phát triển thương mại, dịch vụ khu vực miền núi thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

“Phiên chợ là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho người dân vùng cao tiếp cận các mặt hàng Việt chất lượng với chi phí hợp lý”, đại diện Sở Công Thương TP. Đà Nẵng nói.

Bên cạnh các nông đặc sản, phiên chợ cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm mang hơi thở văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số TP. Đà Nẵng như các loại thổ cẩm.

Trước đó, từ ngày 09/9 – 11/9, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cũng đã phối hợp với UBND xã Tây Giang tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tây Giang năm 2026.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức 2 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Đông Giang, Tây Giang. Với các sản phẩm hàng Việt chất lượng cao kèm theo các chương trình khuyến mại, kích cầu, các phiên chợ không chỉ hỗ trợ người dân vùng cao tiếp cận hàng hóa phong phú, giá hợp lý mà còn thúc đẩy giao thương, tiêu thụ nông sản miền núi.